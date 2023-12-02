Израиль отозвал переговорщиков от «Моссад» из Катара

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху распорядился отозвать переговорщиков разведки «Моссад» из Катара, поскольку диалог о прекращении боевых действий в секторе Газа в обмен на освобождение заложников зашёл в тупик. Об этом сообщили в канцелярии политика.
Также в канцелярии Нетаньяху добавили, что палестинское движение ХАМАС не выполнило одно из условий соглашения, которое предполагало освобождение всех детей и женщин по списку, который был одобрен палестинской стороной.
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Анастасия Чинкова