Израиль отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

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Израиль планирует освободить 39 палестинских заключенных в соответствии с договоренностью с палестинским движением ХАМАС в пятницу, 24 ноября, сообщает CNN.
По словам израильского чиновника, среди освобождаемых есть женщины и дети. Планируется их доставить в города на Западном берегу после того, как ХАМАС выпустит группу заложников, которые в настоящее время находятся под их присмотром в секторе Газа.
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Артем Кузьмин