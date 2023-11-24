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Израиль отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС

CNN: Израиль 24 ноября отпустит 39 заключенных в рамках соглашения с ХАМАС
24 ноября 2023, 02:34
Фото: iStock/graphixchon

Фото: iStock/graphixchon

Израиль планирует освободить 39 палестинских заключенных в соответствии с договоренностью с палестинским движением ХАМАС в пятницу, 24 ноября, сообщает CNN.
По словам израильского чиновника, среди освобождаемых есть женщины и дети. Планируется их доставить в города на Западном берегу после того, как ХАМАС выпустит группу заложников, которые в настоящее время находятся под их присмотром в секторе Газа.

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#дети
#женщины
#турция
#режим
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Путин разрешил российским компаниям выкупить акции «Русского угля»
Президент Путин разрешил российским компаниям сделки с акциями «Русского угля»
24 ноября 2023, 02:18

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил возможность российским компаниям проводить сделки по приобретению акций компании «Русский уголь», принадлежащих кипрским фирмам Claverley Holding Limited и Kilton Overseas Limited. Распоряжение было опубликовано на официальном портале для публикации правовых актов.
Согласно этому документу, «Единая угольная компания РУ» получила разрешение на приобретение 1,03 миллиарда обыкновенных акций от Claverley Holding Limited, а ООО «Омега» — 103 137 обыкновенных акций от Kilton Overseas Limited.

Компаниям также разрешено использовать в качестве залога сто процентов приобретенных ценных бумаг, передав их банку ВТБ.

Кроме того, Путин разрешил передачу компанией «Русский уголь» ста процентов обыкновенных акций компаний «Амурский уголь» и «Краснойрсккрайуголь», а также всех долей в уставном капитале ООО «Разрез Кирбинский» и «Омега» в залог ВТБ.

Компания «Русский уголь» осуществляет добычу угля на разрезах в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, поставляя продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт.

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#рынок
#экспорт
#путин
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Новая группа эвакуированных из Газы вернулась в Россию
В Домодедово прибыл новый борт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами
24 ноября 2023, 01:54

Фото: iStock/Diy13

Самолет МЧС России, доставивший новую группу россиян из сектора Газа, успешно приземлился в аэропорту Домодедово.
По информации РИА Новости, ведомство сообщило о возвращении 103 граждан и членов их семей, среди которых было 47 детей.

Приземление произошло в 0:38 по московскому времени.

На данный момент эвакуированные граждане находятся в зоне таможенного контроля, где с ними работают медики и волонтеры.

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#москва
#пассажир
#волонтеры
#медики
#новости
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В Хельсинки заявили о регулярно несущих цветы к сожженному танку Т-72 россиянах
STT: в Хельсинки россияне регулярно несут цветы и ленты к сожженному танку Т-72
24 ноября 2023, 01:40

Фото: iStock/Michele Ursi

Жители Хельсинки из России устраивают постоянные возложения цветов и прикладывают георгиевские ленты к сожженному танку Т-72. Об этом сообщил председатель организации Your Finnish Friends ry Каспер Канносто, который отметил это в интервью агентству STT.
«Дуло танка регулярно очищается от цветов несколько раз в день. За одну очистку убирают около 10-20 цветов — в зависимости от того, насколько часто волонтеры успевают убирать», — пояснил он.
Канносто также уточнил, что российские жители приносят георгиевские ленты к танку, когда рядом нет посторонних людей. Он также рассказал, что во вторник, 21 ноября, четверо человек спели рядом с Т-72 гимн России, но ушли после просьбы прекратить это.

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#жители
#человек
#волонтеры
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В центре Дублина начались протесты после нападения на детей вблизи школы
В Дублине начались столкновения полиции и протестующих после нападения на детей
24 ноября 2023, 01:14

Фото: iStock/Tero Vesalainen

После нападения неизвестного с ножом на детей около школы в центре Дублина начались протесты. Согласно информации газеты Irish Independent, столкновения произошли между полицией, спецназом и демонстрантами.
Согласно изданию, протестующие проявили агрессию, пытаясь атаковать силовиков. Они также подожгли патрульную машину, выпускали сигнальные ракеты и фейерверки в сторону правоохранителей. На О’Коннелл-стрит, одной из известнейших улиц Дублина, демонстранты ограбили несколько магазинов.

Дрю Харрис, комиссар полиции Дублина, назвал участников беспорядков группой с ультраправой идеологией и призвал их прекратить насилие, чтобы разрешить полицейское расследование.

23 ноября неизвестный напал на пятерых людей, включая троих несовершеннолетних, рядом с девичьей школой. Полиция задержала преступника, мужчину старше 50 лет, который действовал в одиночку. Мотивы его поступка не разъясняются.

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#ракеты
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ЦАХАЛ заявил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС
ЦАХАЛ заявил, что уничтожил командующего военно-морскими силами ХАМАС в Газе
23 ноября 2023, 23:56

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Согласно заявлению военных, силы Армии обороны Израиля уничтожили командующего военно-морскими силами ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Операция, как сообщается, была осуществлена с участием разведки ЦАХАЛ и спецслужбы «Шин Бет».

«Амар Абу Джалала, чье уничтожение было подтверждено, руководил военно-морскими силами ХАМАС и участвовал в планировании нескольких террористических актов на море, которые были предотвращены ЦАХАЛ», — отмечается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии.
Кроме того, в ходе этого удара был уничтожен еще один оперативник военно-морских сил ХАМАС.

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#операция
#море
#правительство
#telegram
#режим
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На улицах городского округа Кашира установят новое освещение
23 ноября 2023, 22:13

Фото: istockphoto/Maksim Maslakov

До конца 2023 года в Кашире проведут работы по устройству сетей наружного освещения.
На эти работы планируется направить более 24 млн рублей. Светлее станет на следующих улицах:

1) ул. 1-я Дзержинская,
2) ул. Юбилейная, д. 5,
3) ул. Иванова, д. 2, 
4) мкр. Ожерелье,
5) ул. Березовая,
6) ул. Сеченова,
7) ул. Новоселов,
8) ул. Студенческая,
9) ул. Ленина.

Также освещение обновят по следующим адресам:

1) д. Аладьино, ул. Дачная;
2) д. Барбаново. ул. Центральная;
3) д. Богатищево, ул. Центральная;
4) д. Большое Кропотово, ул. Родниковая;
5) п. Большое Руново, ул. Новая и ул. Молодежная;
6) п. Зендиково, ул. Прудовая;
7) д. Ледово, ул. Новая;
8) п. Новоселки, ул. Поселковая; -
9) д. Острога, ул. Лугова и ул. Дачная;
10) д. Романовское, ул. Центральная; 
11) д. Руднево, ул. Южная;
12) д. Терново-2, ул. Дачная;
13) д. Токарево, ул. Садовая;
14) д. Топтыково, ул. Речная;
15) д. Тарасково, ул. Дачная;
16) деревни Пятница, Хворостянка, Андреевское, Понизье, Пчеловодное, Козьяково, а также Благово.  

Будут установлены новые опоры, проложат линии электропередач и проведут современных светильников.

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#освещение
#новости подмосковья
#подмосковье
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Галант: Режим прекращения огня в секторе Газа будет коротким
23 ноября 2023, 22:08

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Гуманитарная пауза в секторе Газа продлится не долго, об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант на встрече с военнослужащими 13-й флотилии.
«Это будет короткая пауза, после которой интенсивные боевые действия продолжатся, и будет создано давление, чтобы вернуть больше похищенных. Ожидается еще по меньшей мере два месяца боев», - прокомментировал ситуацию Галант. 

Напомним, гуманитарная пауза, о которой договорились армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и палестинское движение ХАМАС, начнётся 24 ноября в 08:00. При этом сообщалось, что перемирие может быть продлено при желании сторон.

В рамках периода прекращения огня, Израиль и ХАМАС обменяются заложниками и заключенными, а в сектор Газа смогут въехать грузовики с гуманитарной помощью, медикаментами и топливом.

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#конфликт
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Украина отправила ноту в МИД Польше после гибели водителя фуры на границе
23 ноября 2023, 21:56

Фото: iStock/veterok_77

Украина направила ноту в министерство иностранных дел Польше после гибели уже второго водителя фуры в пробке на границе, об этом сообщил посол в Варшаве Василий Зварыч на своей странице в социальной сети.
Польские перевозчики устроили забастовку ещё шестого ноября. Они начали блокировать контрольно-пропускные пункты с Украиной, требуя регламентировать украинские перевозки через польскую границу для всех грузов, кроме гуманитарных.

О смерти первого водителя стало известно в середине ноября. Мужчина скончался на парковке рядом с КПП «Дорогуск — Ягодин». При каких обстоятельствах умер второй водитель не сообщается.

При этом, Зварыч заявил, что Украина требует от Польши разблокировки движения грузовых транспортных средств.

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#посол
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Путин поздравил сборную РФ с победой на международной олимпиаде по астрономии
23 ноября 2023, 21:38

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил сборную РФ, одержавшую победу на международной олимпиаде по астрономии, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
«Искренне рад, что российская сборная вновь стала триумфатором этих престижных соревнований, уверенно завоевала шесть из шести возможных медалей высшей пробы. В честной и напряжённой борьбе вы продемонстрировали глубокие, основательные знания, отличную подготовку и командную сплочённость», - сообщается в поздравительной телеграмме от президента.

По словам главы РФ, победили подтвердили успешно перенятые знания, основы которых были заложены советским образованием. 

Российский лидер выразил поздравления и благодарность родителям победителей, их учителям и наставникам. Юным победителям, помимо поздравлений, Владимир Путин пожелал новых успехов и достижений во всех жизненных сферах.

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