Израиль отреагировал на беспорядки в аэропорту Махачкалы

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Израиль внимательно следит за событиями, развивающимися в Дагестане, говорится в официальном заявлении Тель-Авива, которое было опубликовано на сайте офиса премьер-министра. Он выразил надежду на то, что российские власти обеспечат безопасность своих граждан еврейского происхождения и граждан Израиля в свете сообщений о происшествиях в аэропорту Махачкалы.
«Аппарат премьер-министра, МИД и Совет национальной безопасности тщательно мониторят события, развивающиеся в Дагестане, на юге России. Израиль надеется на то, что российские правоохранительные органы обеспечат безопасность всех граждан Израиля и евреев, где бы они ни находились, и будут энергично пресекать любые проявления беспорядков и провокаций, направленных против евреев и израильтян», - говорится в заявлении.В воскресенье в Махачкале местные жители ворвались на взлетно-посадочную полосу аэропорта после прибытия рейса из Тель-Авива. Сообщается, что ворвавшиеся, предположительно, искали прилетевших граждан Израиля. Росавиация объявила о временном закрытии аэропорта Махачкалы для прилетов и вылетов, данные меры будут действовать до восстановления нормальной обстановки. По данному инциденту было возбуждено уголовное дело в связи с массовыми беспорядками.
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Артем Кузьмин