Израиль отверг резолюцию ООН о немедленном прекращении огня

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Последние надежды на то, что Совету безопасности или Генеральной ассамблее (ГА) ООН удастся найти общее решение по урегулированию кризиса на Ближнем Востоке, рухнули. Израиль отверг призыв к прекращению огня со стороны ГА ООН.
Однако глава министерства иностранных дел Израиля Итан Коэн написал в своем телеграм-канале, что еврейское государство решительно отвергает призыв Генеральной ассамблеи к прекращению огня, назвав его «отвратительным». Он подчеркнул, что его страна намерена уничтожить ХАМАС, так же, как раньше мир решил проблему нацистов и ИГИЛ*.
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Александр Бойцов