Фото: istockphoto / CatEyePerspective
Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле 50 на 50.
Израиль отказался от соглашения с палестинским движением ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50», передает израильское новостное издание Yedioth Ahronoth.
По информации СМИ, Израиль выставил требование, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.
При этом, израильский премьер Биньямин Нетаньяху не согласился освободить 71 заключенного и прекратить боевые действия на пять дней. Израильская сторона не собирается прекращать наступление.
Читайте также:
ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о судьбе заложников.
Bloomberg: Украина не получит военной помощи от США минимум до середины декабря.
СМИ сообщают, что Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией.
По информации СМИ, Израиль выставил требование, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми. Представители израильской стороны уточнили, что готовы рассмотреть сделку в случае освобождения 70 израильских заложников.
Читайте также:
ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о судьбе заложников.
Bloomberg: Украина не получит военной помощи от США минимум до середины декабря.
СМИ сообщают, что Эстония пошла на неожиданный шаг на границе с Россией.
Дана Игумнова