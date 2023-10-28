Израиль отзывает дипломатических представителей из Турции после слов Эрдогана

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Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн призвал всех диппредставителей, находящихся на территории Турции, покинуть страну и вернуться на родину. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля.
Отмечается, что такое решение принято после слов президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который в субботу проводит в Стамбуле митинг в поддержку Палестины. Данные турецких СМИ гласят, что в митинге принимает участие свыше 1,5 тысяч человек.
Кроме того, против действий Израиля неоднократно выступали и другие турецкие политические деятели.
Глава израильского МИД отметил, что страна займётся переоценкой двусторонних отношений с Турцией.
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Анастасия Чинкова