Израиль — Палестина: последние события в зоне конфликта

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7 октября группировка ХАМАС нанесла ракетный удар по территории Израиля. Бойцы формирования одновременно провели высадку десанта с моря и воздуха для заброса диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в тыловые районы страны. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, где развернулись основные боевые действия.
Хроника войны на Ближнем Востоке:
Группировка ХАМАС 7 октября начала крупномасштабное вторжение в Израиль из Сектора Газа. Радикалы высадили на израильскую территорию ДРГ и начали массированный ракетный обстрел Израиля. Впервые с 1973 года Израиль объявил о военном положении в стране. Руководство ХАМАС объяснило нападение ответом на неоднократные нарушения Израилем «красных линий» в мечети Аль-Акса. Полиция Израиля нередко проводила рейды против укрывшихся в святыне зачинщиков беспорядков. В результате ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, более 700 граждан Израиля были убиты.
В конфликт вступила ливанская группировка «Хезболла»
Утром 8 октября в военные действия вступила ливанская группировка «Хезболла». Бойцы обстреляли ракетами и минометными снарядами израильские позиции вблизи ферм Шебаа — спорной территории, на которую притязают одновременно Израиль, Ливан и Сирия. В ответ израильские силы ЦАХАЛ нанесли ракетные удары по ливанской территории.
Днем 8 октября государство Израиль официально объявило о переходе в состояние войны, после того как правительство ввело пункт «40 алеф» основного закона. Ожесточенные бои развернулись в Сдероте, где израильская армия пыталась зачистить полицейский участок. К северной границе страны стали стягиваться боевики группировки «Хезболла». Основные боевые действия начались в Мефлисиме. В Палестине, на Западном берегу реки Иордан начались столкновения и протесты в поддержку группировки ХАМАС. Формирования исламского сопротивления угрожают Израилю открыть второй фронт.
Сектор Газа подвергается массированным обстрелам в круглосуточном режиме. Израильские военные укрепляют северную границу страны, перебрасывая технику и личный состав.
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ХАМАС взяли в плен граждан Израиля
Более ста граждан Израиля были взяты в плен радикалами группировки ХАМАС. Об этом сообщил член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук. По его словам, среди пленных есть высокопоставленные офицеры. Вечером 8 октября начались перестрелки между палестинцами и израильскими вооруженными силами в Иерусалиме и в поселениях на Западном Берегу. Бои носят локальный характер, однако существует угроза разрастания масштабных военных действий.
Израиль нанес 500 ударов по сектору Газа
Минувшей ночью армия Израиля нанесла 500 авиаударов по объектам группировки ХАМАС в секторе Газа, об этом сообщает пресс-служба израильской армии. В одном из зданий находилась резиденция секретаря ХАМАС Рухи Маштаа, говорится в заявлении пресс-службы.
Израиль заявил об окончании боевых действий в городах
9 октября израильские военные восстановили контроль над всеми населенными пунктами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля. Однако Тель-Авив допускает, что боевики остались в регионе. По данным издания Haaretz, в настоящее время перестрелка идет на территории сельскохозяйственной коммуны Саад вблизи граничащего с сектором Газа города Сдерот.
Пострадавшие в Израиле и Палестине
По информации израильского Минздрава, число пострадавших при нападении боевиков ХАМАС превысило две тысячи человек. Погибли более 700 человек. Представитель министерства здравоохранения Палестинской автономии Ашраф аль-Кедра сообщил, что число погибших палестинцев при израильских ударах превышает 400 человек, ранены более 2,2 тысячи.
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