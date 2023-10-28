Израиль перешёл к новой фазе военных действий

Фото: iStock/e-crow
Израиль начал новую фазу военных действий, которые будут продолжаться до получения дальнейших указаний. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, слова которого приводит издание Haaretz.
Также сообщалось, что Израиль допустил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Жителям будет доставлена вода, пропитание, лекарства и топливо.
Читайте также:
Военный эксперт Клинцевич назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе
Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь
Лавров заявил о высоком риске начала большой войны из-за конфликтов в Евразии
Анастасия Чинкова