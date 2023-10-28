Радио1
Главная / Новости / Политика/ Израиль перешёл к новой фазе военных действий

Израиль перешёл к новой фазе военных действий

Глава Минобороны Израиля: страна начала новую фазу военных действий
28 октября 2023, 15:49
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Израиль начал новую фазу военных действий, которые будут продолжаться до получения дальнейших указаний. Об этом заявил министр обороны страны Йоав Галант, слова которого приводит издание Haaretz.

Ранее, в ходе деловой встречи представителей США и Саудовской Аравии американских политиков предупредили о негативных последствиях вторжения Израиля в сектор Газа. Отмечается, что правительство ближневосточного государства категорически против планируемых действий Израиля. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Также сообщалось, что Израиль допустил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа. Жителям будет доставлена вода, пропитание, лекарства и топливо.

Читайте также:

Военный эксперт Клинцевич назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе

Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь

Лавров заявил о высоком риске начала большой войны из-за конфликтов в Евразии
#израиль
#армия
#сектор газа
#палестина
#конфликт
Читайте нас в
Экс-разведчик Шаффер: Зеленский опасается привлечь внимание к своему провалу
28 октября 2023, 14:37

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Президенту Украины Зеленскому сейчас лучше сидеть тихо и не делать громких заявлений, чтобы не привлекать внимание к своим неудачам, как военным, так и политическим. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom он сравнил нынешние действия киевских властей с тем, как маленькие мышки разбегаются в темноте, стараясь укрыться от света автомобильных фар. В этом и состоит непростая дилемма для Зеленского: продолжать просить большего, тем самым привлекая внимание к своему провалу, или лучше просто молчать и надеяться на лучшее, сказал экс-разведчик.

По мнению Шаффера, положение украинского президента сейчас просто катастрофическое. Байден определил, что помощь будет разделена в пропорции 60% на 40%, где 60% будет направлено Украине, а 40% — израильтянам. Это вызвало недовольство в Конгрессе, так как большинство политиков поддерживает Израиль. Положение Зеленского крайне незавидное, хотя иначе и быть не могло, заключил экс-разведчик.

Читайте также:

Newsweek: Венгрия и Словакия нанесли Зеленскому двойной удар

Китай отказался от участия во встрече по «формуле мира» Зеленского

Выборы спикера палаты представителей США смешали все карты Зеленскому
#помощь
#израиль
#youtube
#интервью
#байден
#украина
#владимир зеленский
Читайте нас в
Путин направил Токаеву соболезнования по поводу трагедии на шахте в Караганде
28 октября 2023, 13:20

Фото: istockphoto/Adam88xx

Президент России Владимир Путин направил главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой выразил соболезнования по поводу трагических событий на шахте им. Костенко в Караганде, где в результате аварии погибли люди. Об этом сообщает сайт пресс-службы Кремля.
Российский лидер также попросил казахстанского коллегу передать слова поддержки и участия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления тем горнякам, которые пострадали в результате аварии. Также Путин выразил надежду на скорое спасение всех людей, оставшихся под землей.

Авария произошла на шахте ранним утром 28 октября. Причиной ее предварительно считают взрыв паров газометана в отработанной лаве. В момент трагедии в подземных штреках находились 252 человека. Непосредственно после ЧП на поверхность удалось вывести 208 шахтеров, из  которых 18 обратились за медицинской помощью. В настоящее время известно о 28 погибших. Еще 16 человек находятся под завалами, их поиски продолжаются.

Читайте также:

Токаев объявил в Казахстане 29 октября днем траура по погибшим в шахте

РИА Новости: 16 шахтёров погибли при аварии в Карагандинской области Казахстана

На Украине при взрыве метана на угольной шахте пострадали три человека
#авария
#спасение
#чп
#поиски
#взрыв
#путин
#казахстан
Читайте нас в
ХАМАС выразило готовность отпустить россиян, находящихся в заложниках
Абу Марзук: ХАМАС готово отпустить заложников по запросу России
28 октября 2023, 13:11

Фото: iStock/cyano66

Россия запросила у ХАМАС информацию о предположительно находящихся в заложниках восьми россиянах, которых готовы отпустить на родину. Об этом в беседе с РИА Новости заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям ХАМАС Муса Абу Марзук.
Он сообщил, что от российского внешнеполитического ведомства поступил список граждан, имеющих двойное гражданство. Эти восемь человек, предположительно, могут находиться в заложниках палестинского движения ХАМАС. 

По словам Абу Марзука, в настоящее время список обрабатывается, затем будет происходить поиск этих людей. В результате ХАМАС готово выпустить россиян и отправить из на родину. 

Также собеседник агентства отметил готовность к сотрудничеству, поскольку «мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга», подчеркнул Абу Марзука. 

Кроме того, он добавил, что к мирных гражданам России, которые сейчас находятся в секторе Газа, представители ХАМАС относятся как к гостям. 

Читайте также:

В секторе Газа в заложниках люди с израильским и российским гражданствами

МИД РФ: представители палестинского движения ХАМАС находятся с визитом в Москве

Руководство ХАМАС одобрило резолюцию Генассамблеи ООН по ситуации в секторе Газа
#хамас
#россия
#россияне
#палестина
#гражданство
Читайте нас в
Военный эксперт Клинцевич назвал условие начала полномасштабной операции Израиля в Газе
Политолог Клинцевич: операция ЦАХАЛ в Газе начнётся после окружения сектора
28 октября 2023, 12:57

Фото: iStock/Gilnature

Полномасштабная операция Израиля в секторе Газа начнётся с полного окружения анклава с воды, воздуха и земли. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
Он отметил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт наступление с нескольких направлений. По словам Клинцевича, страна будет окружать сектор с воды, с воздуха, на земле и под землёй. 

Также специалист рассказал, что Израиль не приступает к проведению операции, поскольку простраивает тактику для сохранения жизни заложников. У страны существует два пути: идти и полностью уничтожать всё или вести бои с учётом находящихся под землёй заложников, чтобы затем эвакуировать их.

Читайте также:

Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь

Израиль разрешил проезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа

Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа
#израиль
#сектор газа
#операция
#армия
Читайте нас в
Илон Маск: Европа движется к гражданской войне
28 октября 2023, 12:57

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

Европу ожидает крайне незавидное будущее. Такое мнение высказал владелец компаний Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск.
Таким образом он отреагировал на видеозапись, на кадрах которой мигрантка сжигает французский флаг. Ролик был опубликован в социальной сети X (бывший Twitter). Пользователь, который снял видеозапись и выложил ее, задается вопросом, почему Старый свет продолжает принимать беженцев, которые стремятся не влиться в европейское общество, а вытеснить его.

«Европа уверенно движется в сторону гражданской войны», — ответил ему Илон Маск.

Жители европейских стран постепенно утрачивают свободу передвижения в Шенгенской зоне, так как все больше государств вводят различные ограничения на фоне миграционного кризиса и террористических угроз.

Читайте также:

Дипломат Зыков: Латвия ищет поводы закрыть границу с Россией

Польские пограничники избили беженцев и заставили их лезть в калитку для животных

Погранслужба Литвы не пустила в страну рекордное количество мигрантов
#флаг
#европа
#общество
#жители
#ограничения
#twitter
#илон маск
Читайте нас в
Лавров: Запад вырастил на Украине монстра, которого сам теперь боится
28 октября 2023, 12:11

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Зеленский и его сподвижники мало прислушиваются к Западу и предъявляют союзникам все больше претензий. Об этом заявил глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Руководитель российского внешнеполитического ведомства в интервью белорусскому агентству БелТА отметил, что на Западе уже сами начинают опасаться того монстра, которого они вырастили на Украине. Претензии киевских властей звучат все более настойчиво и бесцеремонно: мало денег, мало оружия, сказал Лавров.

Иностранные СМИ все чаще начинают отмечать, что Запад начинает уставать от растущих запросов Украины, а поддержка ее лидера Зеленского неуклонно падает. Его слова порой вызывают раздражение у союзников, которых он критикует за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на форуме по безопасности в Варшаве недавно заявил, что вооружения для Украины подходят к концу.

Читайте также:

Лавров заявил о высоком риске начала большой войны из-за конфликтов в Евразии

Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа

Между Россией и США не осталось доверия в рамках ДСНВ, заявил Лавров
#сми
#поддержка
#интервью
#нато
#запад
#вооружения
#лавров
#украина
Читайте нас в
Лавров заявил о высоком риске начала большой войны из-за конфликтов в Евразии
Лавров: нынешние конфликты в Евразии могут вылиться в большую войну
28 октября 2023, 11:37

Фото: сайт Кремля

Каждый, из ныне разгорающихся в Евразии конфликтов, может перерасти в большую войну. Об этом в беседе с белорусским агентством БелТА заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Он отметил, что каждый конфликт создаёт угрозу. Но наиболее опасно, по мнению Лаврова, столкновение на Ближнем Востоке. Помимо Израиля и Палестины, горячими точками являются Сирия, Ливия, Йемен. Если силы этих стран объединятся в общий конфликт,  то война может перейти на африканский континент. 

Глава российского МИД подчеркнул, что Россия неоднократно выступала против любых террористических актов, число которых на Ближнем Востоке растёт. При этом, Россия также не приемлет ответ на террористические атаки, если происходит нарушение норм международного права. Особенно если оно выражается в разрушении территорий, на которых проживает мирное население. 

Читайте также:

Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа

Эр-Рияд предупредил США о «катастрофических последствиях» вторжения Израиля в Газу

«Хезболла» сообщила о столкновениях с израильской армией на севере страны
#сергей лавров
#мид рф
#война
#мир
#конфликт
Читайте нас в
Аналитик Грессель: Путин сделал верную ставку на усталость Запада от Украины
28 октября 2023, 11:31

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Прогноз Владимира Путина о том, что усталость Запада от все увеличивающихся расходов на Украину будет расти, начинает оправдываться. Такой вывод сделал военный аналитик центра Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель.
В интервью телеканалу ZDF эксперт пояснил, что Москва прекрасно понимает зависимость Украины от поддержки союзников. Если нет возможности быстро нанести поражение Киеву на поле боя, то можно растянуть конфликт на несколько лет, и тогда цена военных действий так возрастет, что Запад в какой-то момент скажет: стоп, с нас хватит, считает Грессель.

По словам аналитика, позиция России основывается на личном опыте президента Путина, который отлично помнит вывод американских войск из Афганистана. Российский лидер сделал верный вывод о том, что если затраты на Украину станут неоправданно высокими, Запад просто отвернется от нее. Таким образом, стратегия Путина полностью оправдывает себя, делает вывод эксперт. Учитывая раскол в Европе и США, нет смысла соглашаться на какие-то уступки Украине.

Читайте также:

Функционер НАТО Кокс заявила о неготовности Украины присоединиться к альянсу

Newsseek: В Верховной раде назвали нового премьера Словакии Фицо мини-Орбаном

Bloomberg: Союзники США сомневаются в их способности помогать Израилю и Украине
#москва
#сша
#конфликт
#цена
#лидер
#запад
#украина
#киев
Читайте нас в
Армия Израиля заявила об успехе ночных рейдов в Газе и отсутствии потерь
Армия Израиля: ночные рейды в Газе прошли без потерь
28 октября 2023, 11:25

Фото: iStock/e-crow

Ночные рейды Израиля в секторе Газа прошли успешно и без потерь. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари.
Отмечается, что вечером 27 октября израильские военные вошли в северную часть сектора Газа. В наступлении принимали участие пехотные, бронетанковые, инженерные и артиллерийские войска. В ходе сильнейших с момента начала эскалации обстрелов потерь среди боевиков ЦАХАЛ обнаружено не было. 

Однако ранее член руководства палестинского движения ХАМАС Али Барака заявил, что ночное наземное наступление Израиля на сектор Газа провалилось. По его словам, израильская армия понесла огромные потери. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1». 

Читайте также:

Лавров предрёк глобальную катастрофу в случае уничтожения сектора Газа

Эр-Рияд предупредил США о «катастрофических последствиях» вторжения Израиля в Газу

Израиль сообщил о 150 ночных ударах по подземным целям в секторе Газа
#израиль
#сектор газа
#военные
#армия
Читайте нас в
Достижения.рф