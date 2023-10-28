Израиль перешёл к новой фазе военных действий

Президенту Украины Зеленскому сейчас лучше сидеть тихо и не делать громких заявлений, чтобы не привлекать внимание к своим неудачам, как военным, так и политическим. Такое мнение высказал бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.