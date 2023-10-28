Израиль перешёл ко второму этапу войны, заявил Нетаньяху

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Израиль перешёл ко второму этапу военного конфликта с Палестиной. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в телеобращении к гражданам.
Ранее сообщалось, что Израиль принял решение отозвать своих дипломатических представителей из Турции. Такое решение связано со словами турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в поддержку Палестины, которые он произнес во время митинга, который проводился в Стамбуле в субботу. Отмечается, что в акции приняли участие более 1,5 тысяч человек.
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Анастасия Чинкова