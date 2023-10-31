Израиль подготовил план переселения всех жителей сектора Газа в Египет

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Израильские власти признали существование плана по переселению всех жителей сектора Газа в Египет. Об этом сообщает агенство The Associated Press.
Уточняется, что Израиль признал составление одним из министерств плана по переселению 2,3 миллиона жителей сектора Газа на Синайский полуостров, то есть, на территорию Египта.
По данным агентства, документ о создании плана был принят 13 октября. При этом, план воспринимается как гипотетический, поэтому никаких конкретных переговоров о его реализации не проводилось.
Кроме того, отмечается, что план не предусматривает передачу сектора Газа Палестине, а также не поддерживает создание нового правительства на его территории.
Документ вызвал негативный отклик в Палестине. Официальный представитель главы государства Махмуда Аббаса заявил, что палестинское правительство выступает против любого перемещения граждан сектора Газа за пределы анклава.
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По данным агентства, документ о создании плана был принят 13 октября. При этом, план воспринимается как гипотетический, поэтому никаких конкретных переговоров о его реализации не проводилось.
Документ вызвал негативный отклик в Палестине. Официальный представитель главы государства Махмуда Аббаса заявил, что палестинское правительство выступает против любого перемещения граждан сектора Газа за пределы анклава.
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Анастасия Чинкова