Израиль поднял до второго уровень угрозы при посещении РФ

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Власти Израиля решили пересмотреть оценки потенциальной угрозы для своих граждан при посещении России и повысили уровень угрозы до второго.
По данным РБК, этот уровень предполагает, что израильтяне должны проявлять повышенную бдительность, когда планируют поездки в Россию.
Ранее для России действовал первый уровень. Исключение было сделано для регионов Северного Кавказа. Там был установлен четвертый уровень, как и в мусульманских странах.
До второго повысили уровень угрозы во Франции, Германии, а также Великобритании. Повышения уровня угрозы коснулось Аргентины, Бразилии и Австралии.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести очередную операцию в секторе Газа. Однако она пройдёт в режиме высокой интенсивности, а значит завершится довольно быстро.
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Ранее для России действовал первый уровень. Исключение было сделано для регионов Северного Кавказа. Там был установлен четвертый уровень, как и в мусульманских странах.
Ранее сообщалось, что в ближайшее время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) планирует провести очередную операцию в секторе Газа. Однако она пройдёт в режиме высокой интенсивности, а значит завершится довольно быстро.
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Мария Фирсова