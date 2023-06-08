Израиль поможет Украине на фоне прорыва дамбы Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Израильский посол в Киеве Бродский заявил о намерении оказать помощь Украине в устранении последствий прорыва Каховской ГЭС
Израиль окажет Украине помощь в ликвидации последствий прорыва дамбы Каховской ГЭС, об этом в своем телеграмм-канале заявил израильский посол в Киеве Михаил Бродский, пишет издание «Лента.ру».
Дипломат сообщил, что в связи с ситуаций в Херсонской области, израильская сторона приняла решение об оказании помощи Украине.
Напомним, что 6 июня о подрыве Каховской ГЭС сообщило украинское командование. В зоне бедствия оказались от 22 тыс. до 40 тыс. человек, более 16 тыс. человек лишились крова.
Ранее «Радио 1» сообщало о выплатах членам семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС.
Дипломат сообщил, что в связи с ситуаций в Херсонской области, израильская сторона приняла решение об оказании помощи Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало о выплатах членам семей погибших из-за ЧС на Каховской ГЭС.
Анастасия Крестьянова