Израиль пообещал увеличить количество ударов по сектору Газа

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Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.
Хагари подчеркнул, что цель ЦАХАЛ — это сектор Газа. Он также добавил, что «мы всегда смотрим на все угрозы, которые есть на Ближнем Востоке».
Ранее Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова