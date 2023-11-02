Израиль попросил послать в Египет плавучие госпитали для раненых из Газы

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Посол Израиля в Германии Рон Просор объявил о просьбе Иерусалима послать в Египет плавучие госпитали для пострадавших в секторе Газа, его слова передает Reuters.
«Израиль попросил зарубежные страны направить плавучие госпитали для лечения пострадавших палестинцев, которым разрешили уйти из охваченного войной сектора Газа в соседний Египет», - прокомментировал ситуацию Просор.
По его словам, запрос о плавучих госпиталях направили Германии и ещё ряду зарубежных стран.
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