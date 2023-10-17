Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов

Голосование в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций по российскому проекту резолюции по конфликту на Ближнем Востоке определило, кто действительно выступает за мир, а кто хочет продолжения конфликта, преследуя свои цели. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН. ИНформацию передает РИА Новости.