Израиль попросил у США 10 миллиардов долларов

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Израильское правительство попросило у США чрезвычайную помощь на 10 миллиардов долларов. Информацию сообщает The New York Times (NYT), ссылаясь на слова трех источников среди чиновников.
Ранее глава Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что американским войскам не нужно участвовать в конфликте на Ближнем Востоке,так как, по мнению американского главы, израильская армия — одна из лучших в мире. Кроме того, президент уточнил, что страна обеспечит Израиль всем необходимым. Но, при этом, недавно сообщалось, что США отобрали 2 тысячи военных для возможной экстренной переброски в Израиль. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак