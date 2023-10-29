Израиль предложил Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа

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Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану забрать в Турцию «нацистских убийц» из сектора Газа. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).
«Я вижу огромную поддержку Эрдоганом и его народом нацистских убийц, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и я могу только предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал их издалека, но и взял их под свою защиту жить в Турции», — отметил министр.Ранее глава МИД Израиля Эли Коэн призвал всех диппредставителей, находящихся на территории Турции, покинуть страну и вернуться на родину. Глава израильского МИД отметил, что страна займётся переоценкой двусторонних отношений с Турцией.
Турецкий лидер раскритиковал действия Тель-Авива в секторе Газа, отметив, что Анкара «не позволит убивать детей» в регионе. По мнению турецкого президента, атакующие сектор Газа и те, кто поддерживает эти атаки, проявляют признаки «психического заболевания».
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