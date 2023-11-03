Израиль прекратил все контакты с сектором Газа

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Военно-политический кабинет министров Израиля принял решение о прекращении всех контактов с сектором Газа. Об этом пишет РИА Новости.
«Палестинских рабочих из Газы больше не будет в Израиле, а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — заявили в кабмине.
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Диана Аванесян