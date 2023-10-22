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Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет «второй фронт»

Министр Баркат: Израиль атакует Иран, если «Хезболла» откроет фронт на севере
22 октября 2023, 17:28
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран, передает Daily Mail.
Баркат пригрозил смести с лица земли «врагов» Израиля.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. По его словам, Израиль нанесет вред такого масштаба, который ранее не было никогда.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#конфликт
#армия
#вред
#министр
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Блинкен заявил об угрозе США, исходящей от сторонников Ирана
Блинкен: угроза для США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана
22 октября 2023, 18:07

Фото: iStock/gorodenkoff

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза для сил США на Ближнем Востоке исходит от сторонников Ирана. Об этом Блинкен сообщил в интервью телеканалу NBC News.
Блинкен отметил, что Вашингтон ожидает эскалации со стороны иранских прокси против американских сил.

Ранее США предупредили Иран о возможном применении силы при необходимости в новом ближневосточном конфликте. Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны. В исполнительный офисе президента США заявили, что корабли были направлены в Восточное Средиземноморье для предостережения союзников Ирана от вмешательства в конфликт Израиля и Палестины.

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#сша
#конфликт
#страны
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#иран
#блинкен
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Канцлер ФРГ Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дессау
22 октября 2023, 17:20

Фото: istockphotoEnginKorkmaz

Немецкий канцлер Олаф Шольц надел кипу на торжественном открытии новой синагоги в немецком городе Дессау.
Во время своего выступления Шольц отметил, что в ФРГ не должно быть терпимости к антисемитизму. По его словам, открытие синагоги демонстрирует, что «еврейская жизнь» является частью Германии.
 
Олаф Шольц сказал, что власти восполняют пробелы спустя 85 лет после разрушения исторического здания. При этом канцлер ФРГ был крещен и принадлежал евангелической церкви, но потом покинул её, пишет «Звезда». 
 
Сейчас Олаф Шольц считает себя нерелигиозным человеком.

Ранее президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин. 

«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.
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#фрг
#германия
#израиль
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Нетаньяху: активизация «Хезболлы» приведёт Ливан к разрушительным последствиям
22 октября 2023, 16:13

Фото: сайт Кремля

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. Об этом Нетаньяху сказал перед военными.
«Мы причиним вред такого масштаба, который нельзя себе и представить, и это станет разрушительным для Ливана», — сообщил премьер Израиля.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#израиль
#военные
#конфликт
#армия
#вред
#министр
#минобороны
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Полковник Макгрегор утверждает, что вооруженные силы США истощены
22 октября 2023, 15:47

Фото: iStock/DancingMan

Американская армия истощена, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х.
«Вооруженных сил США, существовавших в 1991 году, больше нет. У нас слабый кадровый резерв. Армия не может набрать людей», —сообщил Дуглас Макгрегор.
По его словам, США не могут позволить себе участие и в одном конфликте: настолько страна истощила себя бессмысленными оккупационными войнами.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты развернут на Ближнем Востоке батарею противоракетной обороны (ПРО) THAAD и дополнительные комплексы Patriot. Об этом заявила пресс-служба Пентагона, ссылаясь на соответствующее распоряжение американского министра обороны Ллойда Остина.

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В проекте бюджета ФРГ недостаточно средств на помощь Украине, пишут СМИ
Bild: Минобороны ФРГ бьет тревогу из-за нехватки в бюджете денег на помощь Киеву
22 октября 2023, 12:18

Фото: iStock/alzay

Министерство обороны Германии обеспокоено проектом бюджета на следующий год из-за того, что в нем не хватает более 5 миллиардов евро на военную помощь Украине. Об этом сообщает Bild.
Министерство обороны Германии считает, что необходимо заложить дополнительные 5,22 миллиарда евро на военную помощь Украине, куда будут входить средства на ПВО, бронированную военную технику, защитную экипировку. Окончательный проект немецкого бюджета будет принят в ноябре.

Ранее сообщалось, что комитеты Европарламента по бюджету и иностранным делам проголосовали в четверг за выделение 50 миллиардов евро для создания специального фонда по финансированию «восстановления и модернизации» Украины на период с 2024 по 2027 год.

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#деньги
#евро
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#фрг
#ес
#пво
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Путин по-немецки прокомментировал нападки на экс-канцлера Германии
22 октября 2023, 12:04

Фото: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин по-немецки ответил на нападки в ФРГ на бывшего канцлера Шредера.
Президент РФ Владимир Путин на немецком языке ответил на нападки из Германии на экс-канцлера страны Герхарда Шредера. Фрагмент интервью опубликован в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
 
«Я хочу сказать: чем дальше от Шредера, тем ближе к Энтони Ротту, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам», — заявил Зарубин.
Эти слова глава государства произнес и по-немецки, заявив, что так его услышат.

Ранее глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок должна держать при себе свои эмоции в случаях, когда дело касается российского президента Владимира Путина. Об этом в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung заявил экс-канцлер ФРГ и личный друг Путина Герхард Шрёдер.

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#фрг
#германия
#владимир путин
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В Германии заявили о панике Байдена из-за слов о Путине
Junge Welt: слова Байдена о Владимире Путине говорят о панике Вашингтона
22 октября 2023, 12:00

Фото: iStock/Dilok Klaisataporn

Слова президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине свидетельствуют о панике Вашингтона. Об этом пишет Junge Welt.
«Сравнение Путина и ХАМАС? Тот, кто осмеливается выступать с такими заумными лозунгами, либо пытается привлечь на свою сторону самую тупую фракцию жестких американских правых, либо у него проблемы», — говорится в материале статьи.

Автор статьи отметил, что существует вероятность расширения израильско-палестинского конфликта, в этом случае нынешнему президенту США придется иметь дело с несколькими конфликтами.

Ранее читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, который сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС и заявил о намерении «остановить» Россию в конфликте с Украиной.

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#сша
#дело
#нато
#джозеф байден
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В Италии анонсируют новое закрытие границ в шенгенской зоне
Министр обороны Италии Крозетто допускает закрытие границ внутри Шенгена
22 октября 2023, 11:34

Фото: iStock/okfoto

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто сказал в интервью Corriere della Sera, что Рим может в будущем прибегнуть к новому ужесточению пограничного контроля. После того, как его ввели на границе со Словенией.
«Если завтра 2-3 млн ирийцев, живущих сегодня в Ливане, отправятся в Европу, что вы сделаете, сохраните границы открытыми?» - уточнил Крозетто.
До этого Италия ввела пограничный контроль на границе с Словенией. Подобные меры приняли 9 стран шенгенской зоны.

«В последние годы тех, кто приезжают с утра до ночи и могут нам навредить, приехало тысячи», - заявил Гуидо Крозетто.
Ранее Израиль пообещал увеличить количество ударов по сектору Газа. Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что израильские военные планируют нарастить интенсивность ударов по сектору Газа и вновь настоятельно призывают местных жителей как можно скорее эвакуироваться в южную часть анклава.

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Адмирал НАТО Бауэр предупредил о риске конфликта в Арктике из-за России и Китая

Американский полковник заявил о смертельной угрозе НАТО
#израиль
#италия
#мир
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Американский полковник заявил о смертельной угрозе НАТО
Экс-советник Пентагона: НАТО не переживет украинский кризис
22 октября 2023, 11:30

Фото: iStock/Sinenkiy

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор написал в социальной сети X, что НАТО не переживет конфликт с Россией.
По словам Макгрегора, Североатлантический альянс был создан для защиты Запада, однако при этом организация постоянно расширялась. 

Ранее председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр сказал, что альянс обеспокоен судоходством КНР по Северному морскому пути РФ. По его мнению, он возможен из-за дружбы РФ и Китая. По мнению военного, укрепление российско-китайских отношений способно пошатнуть глобальную стабильность.

Напомним,  экс-сенатор Франц Клинцевич, НАТО ведёт войну против России на территории Украины.

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