Израиль пригрозил ударом по Ирану, если «Хезболла» откроет «второй фронт»

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Израильский министр экономики и промышленности Нир Баркат заявил, что если ливанская группировка «Хезболла» решит открыть второй фронт на севере, то Израиль атакует Иран, передает Daily Mail.
Баркат пригрозил смести с лица земли «врагов» Израиля.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. По его словам, Израиль нанесет вред такого масштаба, который ранее не было никогда.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что, если «Хезболлах» вступит в конфликт, это приведет к разрушительным последствиям для Ливана. По его словам, Израиль нанесет вред такого масштаба, который ранее не было никогда.
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Екатерина Коршунова