Израиль признался в некомпетентности своих военных

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Начальник Генштаба армии Израиля признал, что военные не справились со своими обязанностями в день атаки ХАМАС 7 октября.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
Израильская разведка «Моссад» на протяжении многих лет считается лучшей в мире. Однако, нападение ХАМАС они проглядели и оказались совершенно к нему не готовы.
Вчера Соединенные Штаты Америки передали Израилю противоракеты для систем ПРО «Железный купол». Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что информация о последующих поставках оружия Иерусалиму будет объявлена в ближайшее время.
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Израильская разведка «Моссад» на протяжении многих лет считается лучшей в мире. Однако, нападение ХАМАС они проглядели и оказались совершенно к нему не готовы.
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Евгения Парфентьева