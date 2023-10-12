«Израиль провоцирует войну»: В МИД считают, что Иерусалим ведет конфликт к эскалации

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Удары Израиля по Сирии могут спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта на территории всего ближневосточного региона, заявили в МИД РФ.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Сирии. По нынешней информации,удары были нанесены по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.
Вчера в российском посольстве Израиля сообщили, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.
В то же время в секторе Газа более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить.
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Евгения Парфентьева