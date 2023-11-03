Израиль разбомбил приют для беженцев в Газе, десятки человек погибли

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе в секторе Газа, которая служила убежищем для беженцев. Палестинское информационное агентство WAFA сообщило о десятках жертв.
«Воздушные атаки оккупантов разрушили Усаму бен Заида школу, где жили тысячи перемещенных лиц в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, приведя к гибели и ранению десятков людей», — говорится в публикации.Это учебное заведение предоставляло убежище для людей через Агентство ООН по делам палестинских беженцев и помощи работе (БАПОР).
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Артем Кузьмин