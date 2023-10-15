Израиль решил отложить наземную операцию в Газе

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Операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Газе будет отложена на несколько дней.
The New York Times сообщает, что цель операции – ликвидация высшей политической и военной иерархии ХАМАС, в том числе лидера движения Яхьи Синвара, а также захват города Газа. Наземная операция Израиля должна стать крупнейшей со времён вторжения в Ливан в 2006 году.
В пятницу в сектор Газа проникли разведывательные группы израильской армии, но официально о начале операции ещё не объявляли.
Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни.
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В пятницу в сектор Газа проникли разведывательные группы израильской армии, но официально о начале операции ещё не объявляли.
«Первоначально вторжение планировалось на выходные, но было отложено на несколько дней, по крайней мере частично, вследствие погодных условий», -сказано в статье.Погода может помешать израильским пилотам и операторам дронов обеспечивать наземным силам прикрытие с воздуха.
Израиль намеревается использовать авиационные бомбы JDAM в атаке на сектор Газа, что, по словам американского журналиста Сеймура Херша, может привести к полному разрушению города в ближайшие дни.
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Мария Фирсова