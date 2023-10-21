Израиль решил усилить цензуру

Фото: iStock/e-crow
В Израиле планируют усилить цензуру в условиях обострения конфликта с ХАМАС.
Агентство Bloomberg пишет, что с данным предложением выступил глава совета Израиля по национальной безопасности Цахи Ханегби. Он предложил органу военной цензуры усилить цензурные требования.
К примеру, предлагается усилить цензуру публикаций в СМИ о дискуссиях в правительстве. Сообщается, что ранее некоторые опубликованные материалы подобного характера привели к негативным результатам.
Ранее сообщалось, если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнут тысячи палестинцев. Об этом рассказал премьер-министр страны Мухаммед Штаййе в интервью для CNN.
По его словам, наземная операция Израиля унесёт ещё 10-15 тысяч жизней простых палестинцев. По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Читайте также:
Премьер Штаййе: Если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнет до 15 тысяч человек
WSJ: Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились
Аналитики Биби и Ливена призывают США обратиться за помощью к России
К примеру, предлагается усилить цензуру публикаций в СМИ о дискуссиях в правительстве. Сообщается, что ранее некоторые опубликованные материалы подобного характера привели к негативным результатам.
По его словам, наземная операция Израиля унесёт ещё 10-15 тысяч жизней простых палестинцев. По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.
Читайте также:
Премьер Штаййе: Если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнет до 15 тысяч человек
WSJ: Переговоры с ХАМАС об освобождении 50 заложников провалились
Аналитики Биби и Ливена призывают США обратиться за помощью к России
Мария Фирсова