Радио1
Главная / Новости / Политика/ Израиль совершил атаку на столицу Сирии

Израиль совершил атаку на столицу Сирии

Al Ikhbariya: Израиль совершил атаку на окрестности Дамаска
02 декабря 2023, 02:58
Фото: iStock/bwb-studio

Фото: iStock/bwb-studio

Армия Израиля (ЦАХАЛ) совершила атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. Об этом сообщает сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.

«Израиль совершил агрессию на окрестности сирийской столицы Дамаска», — проинформировали журналисты.

Армия обороны Израиля 12 ноября заявила об атаке по объектам террористической инфраструктуры на территории Сирии. В ЦАХАЛ отметили, что атака была осуществлена в ответ на нападение в сторону Голанских высот.

Читайте также:

Армия Израиля подтвердила гибель пятерых заложников в секторе Газа

Израиль планирует начать операцию на юге Газы, пишут СМИ

Минздрав Палестины заявил о 178 погибших при израильских ударах по Газе
#нападение
#израиль
#армия
#журналисты
#гибель
#атака
Читайте нас в
Лавров поставил на место немецкую журналистку, исказившую его слова об ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:52

Фото: сайт Кремля

Глава МИД РФ Сергей Лавров поставил на место журналистку немецкого издания Deutsche Welle*, исказившую его слова об ОБСЕ.
Российский министр в ходе пресс-конференции по итогам заседания СМИД заявил, что итог этого саммита ему безразличен. Однако немецкая журналистка, задавая вопрос Сергею Лаврову, исказила его слова и подчеркнула, что российский дипломат не верит в яркое будущее организации.

«Вы меня, пожалуйста, цитируйте правильно. Я знаю, что у вас в Германии принято, чтобы члены правительства разжевывали журналистам, что им надо писать. Мы наших журналистов немножко уважаем, оставляем на их воображение, как они будут излагать результаты пресс-конференции», — сказал Лавров журналистке Deutsche Welle*.

Читайте также:

Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключении России из ОБСЕ

В ЕС отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ

Премьер Эстонии Каллас связала принятие гражданства РФ с поддержкой терроризма
#министр
#дипломат
#лавров
#рф
#россия
#журналисты
Читайте нас в
Захарова высмеяла слова Османи о дискуссии по вопросу исключении России из ОБСЕ
02 декабря 2023, 00:33

Фото: iStock/SlavkoSereda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захаровав прокомментировала заявление председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи о том, что дискуссии об исключении России «потеряла актуальность».
«А была дискуссия? Надо же. Все пропустили», — написала Захарова в своём Телеграм-канале.

Ранее Османи указал на ряд причин, по которым дискуссия об исключении Российской Федерации из числа членов ОБСЕ полностью себя исчерпала. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также:

В Евросоюзе отреагировали на слова Лаврова об отъезде Борреля со СМИД ОБСЕ

Economist: Запад мог сделать гораздо больше, чтобы помешать планам России

Reuters: Лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины
#мид
#заявление
#ес
#запад
#захарова
#россия
Читайте нас в
NYP: Жестоко заставлять Байдена идти на второй срок из-за слабого здоровья
02 декабря 2023, 00:22

Фото: сайт Белого дома

Будет жестоко по отношению к действующему президенту США Джо Байдену вынуждать его избираться на второй срок. Об этом пишет New York Post.
«Очевидные психические проблемы Байдена делают почти жестоким допускать его кандидатуру на президентские выборы в 2024 году», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что сотрудники Белого дома делают всё, чтобы оградить президента от повышенного внимания общественности. Такими темпами Джо Байдену придётся баллотироваться на переизбрание без принятия участия в предвыборной кампании.

Читайте также:

Политолог Блохин: США пытаются установить контроль с помощью Косова

Politico: Байден использует Трасс как «секретное оружие» в вопросе помощи Киеву

Zeit: На саммите G20 Зеленский был раздражён, а Путин уверен в себе
#выборы
#сша
#байден
#президент
#здоровье
Читайте нас в
Премьер Эстонии Каллас связала принятие гражданства РФ с поддержкой терроризма
01 декабря 2023, 23:51

Фото: iStock/Wirestock

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство ищет способы депортировать жителей, решивших принять гражданство Российской Федерации. Она добавила, что такое решение Таллина связанно, в том числе, с поддержкой терроризма и угрозой государству.
Политик добавила, что такое решение Таллина связанно, в том числе, с поддержкой терроризма и угрозой государству. Об этом пишет Postimees.

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс ранее заявлял, что жители Эстонии, получившие российское гражданство, могут быть депортированы. При этом Каллас подчеркнула, что Ляэнеметс озвучивает официальную позицию властей, основанную на безопасности Эстонии и принятых парламентом законов.

Читайте также:

В МИД Эстонии призвали жителей страны не посещать Россию

Iltalehti: Закрытие границ не позволяет живущим в России финнам посетить родину

Председатель ОБСЕ Османи: Дискуссия об исключении РФ себя полностью исчерпала
#гражданство
#закрытие
#мид
#страны
#жители
#министр
#рф
Читайте нас в
Армия Израиля подтвердила гибель пятерых заложников в секторе Газа
01 декабря 2023, 23:15

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу, 1 декабря, подтвердила гибель в секторе Газа пятерых израильских заложников. ЦАХАЛ уведомил о произошедшем семьи погибших.
В настоящее время в анклаве продолжают удерживать 136 заложников, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря израильской армии генерала Даниэля Хагари.

«ЦАХАЛ совместно с полицией Израиля проинформировали семьи похищенных граждан Мии Горен, Элияху Маргалита, Арье Залмановича и Ронена Энгеля об их смерти. Это произошло после того, как комиссия экспертов Минздрава совместно с институтом судебно-медицинской экспертизы, главным раввином Израиля и министерством по делам религии установили их смерть на основе собранных разведывательных данных», — цитирует агентство слова представителя ЦАХАЛ.

Хагари отметил, что всех этих людей похитили 7 октября из кибуца Нир Оз бойцами ХАМАС. Кроме того, в Израиль доставили тело еще одного пленного Офира Царфати, которого похитили с музыкального фестиваля на юге  страны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

В Газе заявили о гибели 178 человек с момента окончания перемирия

После операции Израиля в Газе начнётся период «стабилизации», пишут СМИ

Израиль планирует начать операцию на юге Газы
#операция
#смерть
#израиль
#армия
#семьи
#страны
#палестина
#хамас
Читайте нас в
Минюст РФ внёс в реестр иноагентов «Телеканал Дождь» и проект «Ковчег»
01 декабря 2023, 22:45

Фото: сайт Минюста РФ

Минюст РФ повторно внес в реестр иноагентов телеканал «Дождь»*, а также писателя и социолога Игоря Эйдмана, юриста Анастасию Буракову и проект «Ковчег». Об этом пишет «Лента.ру».
Отмечается, что в реестр иностранных агентов на этот раз включили «иное объединение лиц, осуществляющее деятельность под наименованием «Телеканал Дождь». В ведомстве считают, что оно является публичной площадкой для иноагентов и представителей организаций, нежелательных в России.

«Телеканал Дождь» в 2021 году уже признавали иностранным агентом. Теперь в списке оказалось новое юридическое лицо.

Читайте также:

Суд в Петербурге оштрафовал телеканал Aiva за ЛГБТ-пропаганду в клипе Лазарева

Депутат Альшевских назвал лишним присвоение статуса иноагента посмертно

Суд заочно арестовал сотрудницу SOTA* Анну Лойко за оправдание терроризма

 

*Является иностранным агентом
#суд
#дождь
Читайте нас в
В Минобороны объяснили, зачем увеличили штатную численности ВС РФ
Минобороны: Увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для РФ
01 декабря 2023, 21:58

Фото: istock / vasile voicu

В Министерстве обороны Российской Федерации объяснили, что решение по увеличению предельной штатной численности Вооруженных сил государства, связано с ростом угроз для России. Об этом сообщает РИА Новости.

Численность ВС РФ увеличена на 170 тыс. человек — до 1 320 000 военных. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, его опубликовали 1 декабря на официальном сайте главы РФ.

«Увеличение штатной численности ВС обусловлено ростом угроз для России, связанных с СВО и продолжающимся расширением НАТО», — сообщили в оборонном ведомстве
В Минобороны отметили, что значительного увеличения призыва на срочную службу не планируется, а проведение мобилизации не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 452 тысяч человек. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Читайте также: 
США намерены «улучшить» киберуправление в Косове

Zeit: На саммите G20 Зеленский был раздражён, а Путин уверен в себе

Зеленский свалил на украинцев вину за свое желание остаться у власти

#указ
#новости
#нато
#сво
#вс рф
#минобороны
Читайте нас в
Минобороны РФ: численность ВС увеличена на 170 тысяч военнослужащих
01 декабря 2023, 21:20

Фото: iStock/0

Министерство обороны РФ заявило, что численность Вооружённых сил страны увеличена на 170 тыс. человек — до 1 320 000 военных.
По информации ведомства, увеличение численности военных реализуется поэтапно за счет граждан, которые изъявят желание проходить военную службу по контракту. В министерстве подчеркнули, что проведение мобилизационных мероприятий не планируется.

Отмечается, что увеличение штатной численности ВС России связано с ростом угроз для страны и расширением Североатлантического альянса. 

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц.

Читайте также:

Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

После операции Израиля в Газе начнется период «стабилизации», пишут СМИ
#владимир путин
#президент
#сми
#указ
#страны
#операции
#счёт
Читайте нас в
Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС России
01 декабря 2023, 21:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности вооруженных сил Российской Федерации. Об этом говорится на сайте Кремля.
Отмечается, что штатная численность ВС России составит 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. По информации Минобороны России, численность Вооруженных сил РФ увеличена на 170 тысяч.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что увеличение численности ждет российскую армию в период с 2023 по 2026 год. Шойгу подчеркнул, что важно обеспечить военную безопасность страны, защитить новые регионы, а также критически важные объекты РФ. По данным Минобороны, подобные изменения потребуют компетентных решений, которые будут приняты всеми заместителями министра, главнокомандующими видами ВС РФ, командующими войсками военных округов и родами войск.

Читайте также:

Путин обновил состав президентского Совета по правам человека

СМИ: лидерам ЕС будет сложно договориться о 50 миллиардах евро для Украины

После операции Израиля в Газе начнется период «стабилизации», пишут СМИ
#сми
#минобороны
#путин
#рф
#вс рф
Читайте нас в
Достижения.рф