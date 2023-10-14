Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе

Фото: iStock/e-crow
Бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям.
Бывший первый заместитель генсекретаря ООН Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее, пишет Sky News.
Экс-зам генсека подчеркивает, что Израиль прав в том, что ХАМАС должны отвечать за свои действия, но при этом напомнил, что Газа - «один из самых густонаселенных мест на Земле». Если Израиль будет наносить удары в момент эвакуации мирных жителей, есть угроза массовых потерь.
Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы
ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы
Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия
«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.
«Израиль ставит под угрозу свое будущее, втягиваясь в это», —резюмировал Маллок-Браун.Читайте также:
Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы
ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы
Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия
Мария Фирсова