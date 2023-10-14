Радио1
Главная / Новости / Политика/ Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе

Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе

14 октября 2023, 13:06
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям.
Бывший первый заместитель генсекретаря ООН Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее, пишет Sky News.
«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.

Экс-зам генсека подчеркивает, что Израиль прав в том, что ХАМАС должны отвечать за свои действия, но при этом напомнил, что Газа - «один из самых густонаселенных мест на Земле». Если Израиль будет наносить удары в момент эвакуации мирных жителей, есть угроза массовых потерь.
«Израиль ставит под угрозу свое будущее, втягиваясь в это», —резюмировал Маллок-Браун.
Читайте также:

Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы

ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы

Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия
#израиль
#сектор газа
#хамас
Читайте нас в
В Израиле увеличилось число погибших россиян
16 россиян погибли в Израиле после атаки «ХАМАСа»
14 октября 2023, 14:27

Фото: istock / RamonCast

Число погибших в Израиле граждан РФ после атаки движения «ХАМАС» выросло до 16 человек.
Посольство РФ сообщает, что ещё 8 россиян числятся в списках пропавших без вести.

Ранее бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям. Он заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.

«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.
Экс-зам генсека подчеркивает, что Израиль прав в том, что ХАМАС должны отвечать за свои действия, но при этом напомнил, что Газа - «один из самых густонаселенных мест на Земле». Если Израиль будет наносить удары в момент эвакуации мирных жителей, есть угроза массовых потерь.

«Израиль ставит под угрозу свое будущее, втягиваясь в это», —резюмировал Маллок-Браун.
Читайте также:

Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе

Глава JPMorgan Даймон предупреждает о самом опасном времени за десятилетия

ХАМАС удерживает в плену более 100 заложников
#израиль
#россияне
#хамас
Читайте нас в
МИД России назвал попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС спекуляциями
Захарова: попытки обвинить Москву в снабжении ХАМАС являются спекуляциями
14 октября 2023, 14:25

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что попытки Запада обвинить РФ в причастности к снабжению ХАМАС вооружениями — это спекуляция. Об этом говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вашингтон не был озабочен поиском компромисса в палестино-израильском конфликте. Глава российского государства отметил, что происходящий конфликт между Израилем и Палестиной является масштабной трагедией, которая напрямую свидетельствует о провальной политике США. Путин добавил, что Вашингтон предпринимал попытку решить эту политическую проблему с помощью определенных мер экономического стимулирования.

Напомним,  7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

Читайте также:

США не пытались найти компромисс между Палестиной и Израилем, заявил Путин

МИД РФ: поставляемое Киеву Западом оружие бесконтрольно расходится по всему миру

В Госдуме рассказали, как США могут воспользоваться конфликтом в Израиле
#сша
#конфликт
#оружие
#владимир путин
#президент
#рф
Читайте нас в
Посол Нофаль сообщил, что арабы не собираются покидать сектор Газа
14 октября 2023, 14:18

Фото: istockphoto/Abdallah ElHajj

Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что арабы не собираются покидать сектор Газа по требованию Израиля.
ТАСС передаёт его слова: «Это наша земля, наша родина, наши дома. Почему мы должны пойти на Синайский полуостров?», — спрашивает Абдель Хафиз Нофаль.
Ранее спикер Армии обороны Израиля, ЦАХАЛ, Авихай Адраи заявил, что палестинцам будут предоставлены 6 часов для эвакуации на юг сектора Газа перед наземной операции Израиля. Данный срок истечёт в 16:00 (мск) 14 октября.

Также бывший заместитель генсека ООН Марк Маллок-Браун предостерегает Израиль от ударов по мирным жителям.

Марк Маллок-Браун заявил, что, подвергая риску мирных жителей Газы, Израиль может ставить под угрозу своё будущее.

«Удары по сектору Газа и потенциальная наземная операция могут привести к большим потерям среди гражданского населения, что сыграет на руку радикалам из движению ХАМАС», - предостерегает Маллок-Браун.
Читайте также:

Израиль «ставит под угрозу своё будущее» военными действиями в Газе

ЮНИСЕФ предрекает гуманитарную катастрофу из-за перемещения жителей Газы

ЦАХАЛ ликвидировал главу воздушной системы и десятки боевиков ХАМАС
#израиль
#хамас
#палестина
Читайте нас в
МИД РФ: поставляемое Киеву Западом оружие бесконтрольно расходится по всему миру
14 октября 2023, 14:00

Фото: iStock/vlad_karavaev

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все, что Запад поставляет Украине, бесконтрольно расходится по всему миру.
По словам Захаровой, западные страны используют серые схемы для того, чтобы скупать по всему миру вооружения для Киева.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине продают все, что можно продать. Глава российского государства пояснил, что имеется информация о продажах вооружения Украиной, в том числе на Ближний Восток. Путин выразил сомнение в том, что это делается на уровне руководства в Киеве.

Напомним, постпред при ООН Василий Небензя заявил, что вооружение Запада, поставленное Киеву, всплывает у преступных группировок.

Читайте также:

На Украине продают все, что можно продать, заявил Путин

Небензя: Поставляемое Киеву западное оружие всплывает в Африке и Европе

Путин: поставки Западом вооружения Киеву представляют угрозу для России
#оружие
#владимир путин
#президент
#страны
#информация
#поставки
#вооружения
Читайте нас в
Зеленский тайно потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции
14 октября 2023, 13:48

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Главный редактор портала ZN.UA Юлия Мостова сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, передает издание New Voice.
Мостова отметила, что с таким призывом Зеленский обратился к средствам массовой информации после громкого расследования о завышенных ценах на продукты для министерства обороны. При этом украинский президент не предложил журналистам при выявлении фактов коррупции сообщать об этом властям, чтобы они приняли необходимые меры.

По словам главного редактора, Зеленский призвал молчать на эту тему.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Уточняется, что украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.

Читайте также:

В Польше пресс-секретаря МИД Ясину уволили после его слов о Волынской резне

Полковник Макгрегор: Зеленский на переговорах с Россией может отдать два города

Statesman: Украина находится на грани из-за ситуации на фронте
#президент
#продукты
#мид
#украина
#меры
#зеленский
Читайте нас в
В Польше пресс-секретаря МИД Ясину уволили после его слов о Волынской резне
14 октября 2023, 13:45

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина уволен после высказываний о Волынской резне, послуживших причиной дипломатического скандала.
Лукаш Ясина сообщил новость в своём аккаунте в социальной сети «Х». Экс-пресс-секретарь попрощался со всеми, выразил благодарность и написал, «работа пресс-секретаря —это работа сапера, и каждый сапер может подорваться на мине».

В середине мая Лукаш Ясина в интервью порталу Onet сказал, что Польша ожидает от Украины и её президента «извинений и большего раскаяния» за Волынскую резню. Украинский посол Василий Зварыч ответил, что любые попытки навязать какое-либо поведение в отношении общего прошлого считает неприемлемыми и досадными.
 
Ясину отправили в отпуск, а потом в отставку.

Ранее кандидат в депутаты сейма Польши от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша выставит счёт Украине, а также поставит ряд условий за оказанную помощь. Об этом она сказала в ходе предвыборных дебатов на Polsat. 

Читайте также:

«Жесткие условия»: В Польше пообещали выставить Украине счёт за помощь

В Польше испугались гражданской войны

Полковник Кошкин раскрыл цель учений НАТО Dragon-2024 в Польше
#польша
#украина
#политика
Читайте нас в
СМИ: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП «Рафах»
AFP: Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через «Рафах» в субботу
14 октября 2023, 12:55

Фото: iStock/Arseniy45

Израиль и Египет согласились пропустить граждан США через КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа в субботу, 14 октября. Об этом сообщает агентство Франс Пресс.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ, израильская армия обороны, открыла 2 маршрута для эвакуации жителей города Газа, которые находятся в южном секторе. Представитель ведомства Авичай Адраи заявил, что мирные жители смогут пройти этими маршрутами «без какого-либо вреда» в течение 6 часов, с 10:00 до 16:00 местного времени.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Боевое крыло ХАМАС заявило, что обстреливает Тель-Авив

Израиль на 6 часов открыл эвакуационные маршруты для жителей Газы 

Стало известно о планах ХАМАС атаковать школы в Израиле и убить «как можно больше»
#школы
#операция
#армия
#маршруты
#жители
#министр
Читайте нас в
США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава
NHK: США и Япония начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава
14 октября 2023, 12:49

Фото: iStock/Anna_Anikina

Япония и США начали крупномасштабные учения в префектурах Кюсю и Окинава на юго-западе и юге Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.
Сообщается, что учения также пройдут на северном острове Хоккайдо. Их цель заключается в отработке обороны удаленных островов.

Отмечается, что в учениях будут участвовать 6400 военнослужащих. Они будут длиться до конца месяца.

Ранее сообщалось, что военное командование США начало переброску разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper с базы сил самообороны Японии в префектуре Кагосима на военную базу США Кадэна на Окинаве. Эксплуатация 8 ударных беспилотных летательных аппаратов-разведчиков на базе Кадэна начнется с ноября этого года.

Читайте также:

США начали переброску разведывательно-ударных беспилотников на Окинаву

Минобороны Белоруссии обвинило Польшу в эскалации из-за учений Dragon-2024

КНДР пригрозила нанести удар по американскому авианосцу в Южной Корее
#сша
#учения
#кндр
#удар
Читайте нас в
Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута МУС
Президент Армении Хачатурян утвердил ратификацию Римского статута
14 октября 2023, 12:08

Фото: iStock/irgit

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал принятый парламентом закон о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возможная ратификация Ереваном Римского статута МУС вызвана обстановкой на границе с Азербайджаном и не направлена против Российской Федерации. Он отметил, что процесс ратификации документа начался в конце 2022 года. Пашинян добавил, что на границе сохраняется напряженная ситуация.

Напомним, Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС) и обязался выполнять его решения. За ратификацию статута МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22. Оппозиция в парламенте Армении отказалась принимать участие в обсуждении вопроса. 

Читайте также:

Пашинян: Ратификация Арменией Римского статута не направлена против РФ

МИД Армении: Ереван начал с Москвой консультации по Римскому статуту МУС

Парламент Армении ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда
#консультации
#министр
#парламент
#армения
Читайте нас в
Достижения.рф