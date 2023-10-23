Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

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Израиль примет решение исключить Грету Тунберг из учебных программ, и не будет включать упоминания о шведской активистке в школьные материалы, пишет The Jerusalem Post.
Причиной для этого решения послужило заявление Тунберг в поддержку населения Палестины. По словам министерства образования, данное заявление дискредитировало Грету Тунберг как образец для подражания, и теперь она не будет использоваться в качестве источника вдохновения для израильских школьников.
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Артем Кузьмин