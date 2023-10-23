Израиль удерживает в плену не менее тысячи сторонников ХАМАС

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В руках израильских военных находится не менее тысячи пленных сторонников и участников движения ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
По его словам, также в руках ЦАХАЛ немало тел убитых боевиков, передает ТАСС. По его словам, подтвержденное количество израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, составляет 222 человека. Ранее сообщалось, что возможность прекращения огня для обмена пленными конфликтующие стороны не рассматривают.
Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
В ответ ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Утром 7 октября Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции «Потоп Аль-Аксы». Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства.
Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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Александр Бойцов