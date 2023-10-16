Израиль угрожает Палестине, Байден призвал уничтожить ХАМАС: последние новости конфликта

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Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. Члены группировки ХАМАС вторглись в Израиль и установили контроль над несколькими его территориями и военными объектами. Ответными действиями израильской армии обороны (ЦАХАЛ) стали массированные обстрелы сектора Газа. Конфликт продолжает усугубляться, количество жертв с обеих сторон ежедневно растет. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в регионе и о том, какие меры для решения возникшей ситуации предложил американский президент Джо Байден.
Байден призвал уничтожить ХАМАС
Президент США Джо Байден заявил, что палестинское движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено. Об этом он сообщил в интервью изданию СВS. По мнению американского лидера, рядом с Израилем должна существовать независимая палестинская нация, но не воинственная группировка. Байден заявил, что Белый дом ведет переговоры с Египтом о создании гуманитарного коридора и мирные жители сектора Газа должны иметь возможность беспрепятственно покинуть опасный регион. Он также выразил уверенность в том, что палестинцы могут получать необходимую медицинскую помощь, воду и продовольствие.
Израиль пригрозил Палестине «смертоносной войной»
Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что армия страны намерена вести в секторе Газа «мощную и смертоносную войну», которая изменит ситуацию в палестинском анклаве в дальнейшем. Его слова приводит местное издание The Times of Israel.
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Власти Израиля заявили, что проживающие в радиусе 2 км от ливанской границы начали эвакуироваться.
На протяжении пяти часов в южных районах сектора Газа будет введен режим прекращения огня. Об этом сообщило издание Al Arabiya. За время временного затишья анклав смогут покинуть иностранные граждане, а в регион доставят гуманитарную помощь. Однако позже введение режима прекращения огня опроверг офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
В Палестине раскрыли, что позволит избежать дальнейших конфликтов с Израилем
Около 600 тысяч жителей сектора Газа покинули регион из-за нарастания напряженности.
Армия обороны Израиля минувшей ночью нанесла удары по военной инфраструктуре Хезболлы в Ливане. Об этом заявили в пресс-служба ЦАХАЛа. Кроме того, сообщается о ликвидации одного из высокопоставленных командиров движения ХАМАС Муатаза Эйда.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил американского лидера Джо Байдена посетить страну в качестве визита солидарности.
Авиаудары по сектору Газа этой ночью были самыми интенсивными с начала эскалации конфликта, пишет Reuters со ссылкой на местных жителей.
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