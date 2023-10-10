Израиль выпустил по Палестине снаряды с белым фосфором

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Израиль начал применять против Палестины снаряды, предположительно, с белым фосфором, сообщает Telegram-канал Mash.
Кадры с детонацией снарядов засняли местные жители.
При этом, отмечается, что использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.
Женевские конвенции 1949 года – фундаментальные международные договоры в области гуманитарного международного права, определяющие правила защиты людей при вооруженных конфликтах, солдат, раненых и военнопленных, а также гражданских лиц.
При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.
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При этом, отмечается, что использование этого типа боеприпасов запрещено протоколом III к Женевской Конвенции от 1949 года.
При этом, подписать пункт о запрете использование боеприпасов с белым фосфором отказались как Израиль, так и США.
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Евгения Парфентьева