Израиль возобновил подачу воды в сектор Газа

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Израиль передал Администрации США данные о возобновлении подачи воды в секторе Газа. Об этом сообщает советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в беседе с CNN.
По словам политика, он общался с коллегами из Израиля, которые доложили ему о возобновлении подачи воды в южную часть сектора Газа.
Напомним, что этот вопрос активно обсуждался несколько дней.
Также Салливан добавил, что США совместно с Египтом, Иорданией и ООН будет отслеживать предоставление мирным жителям сектора Газа жизненноважных продуктов и товаров, а также будет следить за обеспечением их безопасности во время обстрелов со стороны Израиля.
Ранее сообщалось, что 15 октября с 10:00 до 13:00 израильская армия прекратила производить обстрелы по территории сектора Газа. Это было сделано для того, чтобы открыть коридор гуманитарной помощи для жителей южной части сектора.
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Напомним, что этот вопрос активно обсуждался несколько дней.
Ранее сообщалось, что 15 октября с 10:00 до 13:00 израильская армия прекратила производить обстрелы по территории сектора Газа. Это было сделано для того, чтобы открыть коридор гуманитарной помощи для жителей южной части сектора.
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Анастасия Чинкова