Израиль возобновит бои в Газе, если ХАМАС не освободит заложников

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Израиль возобновит военные действия на территории сектора Газа, если к полуночи палестинское движение ХАМАС не освободит вторую группу заложников. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
Ранее военное крыло ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило о приостановке освобождения заложников до тех пор, пока Израиль не допустит в анклав грузовики с гуманитарными грузами и не начнёт соблюдать согласованные ранее стандарты для освобождения заключённых.
В Израиле в ответ на это сообщение заявили, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными.
После этого правительство сообщило о возможном возобновлении боевых действий в анклаве, если ХАМАС не пересмотрит своё решение.
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В Израиле в ответ на это сообщение заявили, что слова представителей ХАМАС о якобы нарушенных условиях соглашения являются ложными.
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Анастасия Чинкова