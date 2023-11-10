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Израиль впервые применил внеатмосферную ПРО «Хец 3»

В Минобороны Израиля сообщили о первом применение внеатмосферной ПРО «Хец 3»
10 ноября 2023, 02:42
Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

Минобороны Израиля сообщило о первом боевом применении системы ПРО «Хец 3», которая перехватывает баллистические ракеты за пределами земной атмосферы. Об этом пишет РИА Новости.

«9 ноября перехватчик системы ПРО «Хец 3» был впервые успешно запущен для боевого применения», — говорится в публикации.

В оборонном ведомстве отметили, что ЦАХАЛ в районе Красного моря перехватила цель, запущенную в сторону Израиля.

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#израиль
#армия
#оружие
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Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону
10 ноября 2023, 03:10

Фото: Telegram-канал телеканала «Звезда» Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин после визита в Казахстан посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады о ходе специальной военной операции и ознакомился с новыми образцами военной техники. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Президента в ходе посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и другие военачальники.



Владимир Путин и ранее неоднократно посещал штаб СВО в Ростове-на-Дону, до этого — объединенный штаб войск, участвующих в специальной военной операции. Был глава государства также в штабе группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и в штабе Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике.

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#владимир путин
#военные
#дмитрий песков
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Байден лишится своего главного советника по европейским делам
Politico: Главный советник Байдена по делам Европы Слоут подала в отставку
10 ноября 2023, 02:45

Фото: iStock/Dmytro_Varavin

Старший директор Совета нацбезопасности США по вопросам Европы и главный советник президента Байдена по европейским делам Аманда Слоут подала в отставку. Об этом сообщила газета Politico.
«Это были удивительные три года, но пришло время. Я устала», — приводит издание слова Слоут.

На посту старшего директора по европейским делам Слоут была, по выражению Politico, «тихой, но ключевой фигурой» в восстановлении отношений США c традиционными союзниками в Старом Свете и выстраивании с началом конфликта на Украине единого антироссийского фронта.

Издание пишет, что Слоут буквально месяцами недосыпала, координируя совместный с европейскими союзниками ответ на российскую военную спецоперацию, включая многомиллиардную помощь Киеву.

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#сша
#европа
#чиновники
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Bloomberg: ОАЭ ограничат реэкспорт чувствительных товаров в Россию
10 ноября 2023, 02:34

Фото: iStock/Creative-Family

Евросоюз проинформировал страны-члены ЕС о согласии ОАЭ на ограничение реэкспорт в Россию чувствительных товаров, который используются в военных целях на территории Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственный источник.
В публикации говорится, что аналогичные меры в настоящее время рассматривает Турция.

«Эти меры будут распространяться на прямой реэкспорт и означают победу союзников Украины, которые пытаются перекрыть поток военных товаров в РФ», — цитирует издание слова собеседника.

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#страны
#меры
#ес
#рф
#россия
#турция
#экспорт
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Президент Португалии де Соуза распустил парламент
10 ноября 2023, 01:17

Фото: iStock/Olga Tarasyuk

Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза принял решение о роспуске парламента. Досрочные выборы после объявления об отставке премьер-министра страны Антониу Кошты назначат на 10 марта 2024, пишет Diario de Noticias.
«Я старался максимально сократить время принятия этого решения», — цитирует газета слова португальского лидера.

Как отметил де Соуза, это связано с заменой правительственной партии для выбора народных представителей в стране.

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МИД: Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»

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#правительство
#президент
#страны
#политика
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МИД: Россия свернула работу над проектом СБ ООН по «Северным потокам»
10 ноября 2023, 01:09

Фото: iStock/ser-alim

МИД РФ заявил, что Россия была вынуждена свернуть работу над проектом заявления председателя СБ ООН по расследованию подрыва «Северных потоков». Об этом пишет РИА Новости.
Уточняется, что Российская Федерация в годовщину взрывов, 26 сентября, анонсировала подготовку соответствующего проекта. Однако западные страны оказались не готовы к серьёзной работе, подчеркнули в дипведомстве. В Совбезе ООН в свою очередь это мотивируют тем, что Совету «незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Швеции и Дании». 

«Однако за прошедший год эти страны так и не представили международному сообществу даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами», — говорится в публикации.

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#взрыв
#страны
#ущерб
#оон
#россия
#газопровод
#северный поток
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ЦАХАЛ: Израиль провёл контртеррористический рейд в лагере беженцев в Джанине
10 ноября 2023, 00:58

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела контртеррористическую операцию в лагере беженцев в Дженине, расположенном на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ЦАХАЛ.
В ходе рейда израильских военных было ликвидировано свыше десяти боевиков, а также задержано более 20 ранее разыскиваемых подозреваемых.

В пресс-службе Минобороны Израиля сообщили, что удар по террористической ячейке был нанесён с помощью беспилотника.

Кроме того, силами ЦАХАЛ был разрушен подземный тоннель, в котором находились уже готовые к использованию взрывные устройства.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#израиль
#палестина
#война
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Путин: Сотрудники МВД должны более активно пресекать провокации экстремистов
10 ноября 2023, 00:20

Фото: официальный сайт Кремля

Сотрудники Министерства внутренних дел России должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие. Об этом заявил президент Владимир Путин в опубликованном на сайте Кремля поздравлении с Днём сотрудника органов внутренних дел, который отмечается в нашей стране 10 ноября.
«Сегодня – с появлением новых угроз национальной безопасности в динамично меняющемся мире – серьезно возрастают требования ко всему личному составу МВД. Это означает, что каждый сотрудник должен усилить работу на вверенном участке», — отметил Владимир Путин.



Глава российского государства добавил также, что сотрудники полиции в новых регионах России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — должны сделать всё, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства, в торжество справедливости.

В настоящее время торжество в основном отмечается в рамках подразделений. Сотрудники полиции собираются на корпоративах, принимают поздравления в кругу семьи и коллег. В районных отделах проводятся торжественные построения, в ходе которых отличившимся сотрудникам присваивают специальные звания, награждают грамотами, ценными призами.

По традиции в этот день возлагаются букеты к могилам сотрудников, погибших при выполнении служебного долга, чествуются ветераны.

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#мвд
#поздравление
#праздник
#владимир путин
#полиция
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Reuters: Офис Зеленского назвал желаемые сроки проведения саммита мира
09 ноября 2023, 23:48

Фото: iStock/olegda88

Офис президента Украины Владимира Зеленского надеется, что предложенный Киевом саммит мира пройдет в феврале 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на слова замглавы президентского офиса Игоря Жовквы.
Как заявил Жовква, саммит должен стать «символическим началом практического осуществления украинской формулы мира», а также подытожить все достигнутые на этом пути результаты.

Напомним, третья встреча по украинской «формуле мира» состоялась 29 октября на Мальте. Во встрече приняли участие рекордное количество делегаций - украинскую «формулу мира» приехали обсудить представители 66 стран. Однако, на этот раз от конференции отказались представители Китая, Египет и ОАЭ, которые присутствовали на предыдущих встречах.

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#украина
#саммит
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Лавров: У России нет предубеждений против внешних партнеров Армении
09 ноября 2023, 23:26

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что у Москвы нет предубеждений против внешних партнёров Еревана.
«Мы за то, чтобы Армения как член ОДКБ, как наш близкий союзник, стратегический партнер все-таки сама определила, как ей выстраивать отношения с внешними партнерами. Мы абсолютно не имеем никаких предубеждений в отношении круга ее внешних партнеров, друзей — как угодно назовите», — сказал министр.

При этом Лавров отметил, что западные страны не прекращают активно обхаживать Армению, так как хотят дружить с ней против России. Однако глава российского МИДа подчеркнул, что Ереван должен выбрать свой путь самостоятельно.

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