Израиль впервые в истории продаст танки в Европу

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Согласно сообщению, покупка израильских танков обойдется заказчикам в несколько десятков миллионов долларов, однако эта сумма намного меньше той, которая бы потребовалась бы при покупке западных танков.
Уточним, что в последнее время любые продажи большого количества вооружения рассматривается в качестве её передачи Киеву.
Ранее стало известно, что немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить Киеву танки Leopard из своих запасов, так как они требуют ремонта. С таким заявлением выступил глава компании Армин Паппергер.