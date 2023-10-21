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Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

Спикер Армии обороны Израиля заявил о введении полной блокады сектора Газа
21 октября 2023, 16:38
Фото: iStock/Gilnature

Фото: iStock/Gilnature

Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, передает РИА Новости.
По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами. Он добавил, что в палестинский анклав с территории Израиля не поступает ничего, включая воду, электричество и медикаменты.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства.


Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В ГД захотели привлечь Сатановского по статье из-за оскорбления Захаровой
Хамзаев: Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление власти
21 октября 2023, 16:07

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что политолога Евгения Сатановского нужно привлечь по статье за оскорбление представителя власти. Об этом пишет РИА Новости.
Хамзаев заявил о подготовке соответствующего обращения в МВД РФ и Следственный комитет России. Парламентарий отметил, что российские чиновники работают и должны работать в интересах нашего государства, а не в интересах одной диаспоральной группы.

Хамзаев добавил, что бездумные высказывания Сатановского разжигают межнациональную ненависть и создает выгодные для ЦРУ скандалы.

Напомним, ранее в сети появилось видео, где Сатановский говорит о якобы антисемитизме официального представителя МИД. Он оскорбительно высказался о Захаровой и удивился, что такой человек как она является спикером Министерства иностранных дел России. В распространившемся видео, пишет Baza, Сатановский называет Марию Захарову «сильно выпивающей шмарой», которая «евреев не особо-то любит, а Израиль и терпеть не может».

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В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
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#увольнение
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В Совфеде высмеяли угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море
Сенатор Совфеда Шендерюк-Жидков: Латвия должна учитывать возможности ВМС
21 октября 2023, 15:58

Фото: iStock/alexnikit1981

Сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков заявил, что руководству Латвии следует учитывать возможности ВМС страны, прежде чем предлагать идеи по «перекрытию» Балтийского моря, передает РИА Новости.
По мнению политика, «забавно слышать о перекрытии Балтийского моря от президента страны, флот которой состоит из 5 минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров».

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что страны-участницы НАТО могут пойти на закрытие судоходства в Балтийском море. Он отметил, что так следует поступить, если будет доказана «причастность» России к взрыву на газопроводе Balticconnector.

Напомним, 8 октября компания Gasgrid Finland и эстонский оператор газотранспортной системы Elering заметили необычное падение давления в морском газопроводе Balticconnector. Его перекрыли в связи с подозрением на утечку, которое позже подтвердилось.

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#путин
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Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля
21 октября 2023, 15:41

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства. Об этом сообщает The Times of Israel.
По словам Галанта, с 7 октября были уничтожены порядка 13 членов организации «Хезболла».

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
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#министр
#египет
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Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Премьер Ирака ас-Судани обвинил Израиль в нарушении законов войны
21 октября 2023, 14:06

Фото: iStock/rarrarorro

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил, что идут попытки уничтожить палестинский народ, Израиль нарушает законы войны. Об этом ас-Судани сообщил на каирском саммите по палестинской проблеме.
Премьер-министр отметил, что Ирак готов немедленно оказать всю необходимую помощь народу Палестины.

Ранее сообщалось о том, что первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#машины
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Фон дер Ляйен оказалась в неловком положении после слов о Путине
В соцсети X раскритиковали заявление главы ЕК о проигранном конфликте на Украине
21 октября 2023, 13:30

Фото: iStock/Berezko

Пользователи соцсети X раскритиковали заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что президент России Владимир Путин «проиграет конфликт на Украине».
Один из пользователей написал, что Евросоюз должен сохранять нейтралитет и стремиться к мирному процессу, а не нацеливаться на разжигание конфликта. Другой пользователь отметил, что действия и заявления Европейской комиссии являются лицемерными.

Большинство читателей также призвали Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя заявления Вашингтона о «проигранном» конфликте на Украине, заявил, что раз конфликт проигран РФ, то пускай США заберут вооружения. 

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#вооружения
#байден
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Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Израиль призвал граждан покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
21 октября 2023, 11:53

Фото: iStock/John Theodor

Совет национальной безопасности Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках израильтян в Египет и Иорданию, которое означает, что гражданам, находящимся там, следует незамедлительно покинуть эти страны. Об этом сообщили в канцелярии израильского премьера.
Сообщается также и о повышении до третьего уровня предупреждение о поездках в Марокко, которое означает рекомендацию отказаться от необязательных поездок в эту страну. В канцелярии подчеркнули, что из-за продолжения конфликта в последние дни в различных государствах, особенно на Ближнем Востоке, зафиксировано существенное обострение анти-израильских протестных акций.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#армия
#министр
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Лидер КПРФ Зюганов заявил, что Байден разжигает пожар третьей мировой войны
21 октября 2023, 11:25

Фото: сайт Кремля

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент США Джо Байден разжигает «пожар третьей мировой войны». Об этом Зюганов сообщил в ходе пленума ЦК КПРФ.
Зюганов отметил, что вместо того, чтобы «сесть за стол переговоров», Байден снова хочет начать войну.

Ранее читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, который сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС и заявил о намерении «остановить» Россию в конфликте с Украиной.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#машины
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В Израиле пришли в ужас из-за слов Байдена о Путине
Читатели Jerusalem Post осудили Байдена за оскорбление Путина
21 октября 2023, 10:54

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Читатели Jerusalem Post осудили президента США Джо Байдена, который сравнил президента России Владимира Путина с ХАМАС и заявил о намерении «остановить» Россию в конфликте с Украиной.
Один из читателей сравнил Байдена с персонажем из сказки Гудвиным Великим и Ужасным. Однако, по его словам, американский президент в отличие от героя не может связать двух слов.

Другой читатель отметил, что без России в Европе до сих пор бы находились нацисты.

«Если Джо Неизбранный вдруг возомнил, что кровопролитие в Израиле — удобный повод разжечь по новой опосредованную войну с Россией, то он здорово ошибается», — сообщил третий.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что США обладает достаточными ресурсами, чтобы одновременно поддерживать Украину и Израиль в свете обострения конфликта в Газе.

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Первые машины с гумпомощью начали проезжать в сектор Газа через КПП Рафах
Грузовики с первой гумпомощью для Газы начали проезжать через КПП Рафах
21 октября 2023, 10:28

Фото: iStock/Jovanmandic

Первые грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа начали проезжать в анклав через КПП Рафах. Об этом сообщает телеканал Al-Quahera al-Ihbariya.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, на границе Египта и сектора Газа скопилось около двухсот машин с гумпомощью. Отмечается, что через КПП Рафах сектор Газа покинут палестинцы с американскими паспортами или паспортами других государств Запада.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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