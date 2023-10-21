Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

Фото: iStock/Gilnature
Спикер Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авичай Адри сообщил, что Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, передает РИА Новости.
По словам Адри, вопрос о поставке гуманитарной помощи Газе решается как в самом Израиле, так и между причастными к этому вопросу странами. Он добавил, что в палестинский анклав с территории Израиля не поступает ничего, включая воду, электричество и медикаменты.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Читайте также:
Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля
Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства.
Читайте также:
Глава Минобороны Израиля Галант: «Хезболла» вступила в конфликт против Израиля
Израильтян призвали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности
Палестинский народ пытаются уничтожить, заявил премьер Ирака
Екатерина Коршунова