Израиль заподозрил проникновение в страну неизвестных лиц

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Армия Израиля сообщила, что заметила проникновение в страну неизвестных лиц по воздуху. Об этом пишет армейская пресс-служба в социальной сети Х.
Уточняется, что воздушные границы были нарушены в районе Голанских высот и Верхней Галилеи.
Также отмечается, что самолеты ВВС Армии обороны Израиля патрулируют этот район в поисках нарушителя, дополнительные подробности последуют.
Также, по данным «Ленты. ру», после нападения ХАМАС на Израиль как минимум тысяча террористов зашли на территорию Израиля и скрываются. Об этом изданию сообщили те граждане России, которые проживают в Израиле. Репатриантка Алина Богуевская передает, что по стране спокойно передвигаются террористы.
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Дана Игумнова