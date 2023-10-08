Израиль заранее не знал о намерениях боевиков ХАМАС произвести атаку

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У Израиля не было разведданных о намерениях боевиков ХАМАС совершить атаку, поэтому властям потребовалось несколько часов для переброски войск в обстреливаемые регионы. Об этом сообщает газета Haaretz.
Уточняется, что уже после начала непосредственного столкновения Армии обороны Израиля и боевиков ХАМАС вооружённым силам Израиля потребовалось время, чтобы осознать масштаб разворачивающихся событий.
Кроме того, замедлила переброску войск плохо подготовленная тактика транспортировки солдат. Многим военным приходилось использовать личные автомобили или просить родственников и друзей довести их до границы с сектором Газа.
Также на прошлой неделе израильские политики пришли к выводу, что ХАМАС, напротив, стремятся всеми способами избежать вооружённого конфликта, чтобы не рисковать жизнями жителей сектора Газа.
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Кроме того, замедлила переброску войск плохо подготовленная тактика транспортировки солдат. Многим военным приходилось использовать личные автомобили или просить родственников и друзей довести их до границы с сектором Газа.
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Анастасия Чинкова