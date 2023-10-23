Израиль заявил, что уничтожил пять командиров ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении пятерых командиров движения ХАМАС.
Об этом ЦАХАЛ сообщила в своем Telegram-канале.
Напомним, на прошлой неделе агентство The Reuters заявило, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. ЦАХАЛ хочет разрушить инфраструктуру Газы несмотря на многочисленные жертвы среди мирного населения.
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«С начала войны ЦАХАЛ под руководством ISA (Израильское управление по безопасности) ликвидировал пятерых командиров воздушной группировки ХАМАС», - прокомментировали ситуацию представители израильской армии.
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Евгения Парфентьева