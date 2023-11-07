Израиль заявил о боях «в сердце Газы»

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Глава Минобороны страны Йоав Галлант заявил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ведет бои в сердце города Газа при полной координации с ВВС и ВМС. Об этом Галлант сообщил в телеобращении.
По словам министра, сектор Газа — это «крупнейшая террористическая база, когда-либо построенная человечеством», а также он отверг возможность гуманитарных пауз до момента освобождения заложников.
Ранее сообщалось, что израильские военные готовятся к удару по детской больнице «Ар-Рантиси» в секторе Газа и попросили администрацию медучреждения освободить здание.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова