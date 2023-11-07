Израиль заявил о готовности атаковать весь Ближний Восток

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Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что ВВС Израиля готовы наносить удары всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности страны. Об этом пишут «Известия».
По словам Хагари, израильская авиация в ходе военной операции в секторе Газа успешно сопровождает сухопутные подразделения, при необходимости нанося удары по целям, угрожающим интересам Израиля.
Начальник Генштаба ЦАХАЛ также посетил военно-воздушную базу Неватим. Отмечается, что там располагаются новейшие истребители «Адир».
Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.
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Диана Аванесян