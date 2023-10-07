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Израиль заявил о готовности к войне

07 октября 2023, 09:56
Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Армия обороны Израиля после ракетных обстрелов со стороны сектора Газа заявила о состоянии готовности к войне. В опубликованном заявлении пресс-службы военного ведомства говорится о проникновении на территорию страны боевиков из анклава.

В сообщении также говорится о том, что жители южных районов должны находиться рядом с убежищами, а тех, кто проживает в непосредственной близости от сектора Газа — внутри убежищ. Ранее сообщалось, что в результате обстрела погибла 70-летняя жительница города Гедерот. Сигналы тревоги непрерывно звучат по всей стране начиная с раннего утра.

Начальник Генерального штаба в настоящий момент проводит оценку текущей ситуации и утверждает планы дальнейших действий Армии обороны Израиля, все подразделения которой приведены в полную боевую готовность. Премьер-министр Бентямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив для проведения экстренного совещания с руководителями силовых структур.

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Скотт Риттер: Украинцам следует молиться за победу России
07 октября 2023, 10:16

Фото: istockphoto/Nzpn

Бывший разведчик Вооруженных сил США в своих социальных сетях призвал украинцев молиться за победу российской армии. Он считает, что только в этом случае Украина сможет и далее существовать в качестве независимого и суверенного государства.
Таким заявлением экс-разведчик прокомментировал информацию журналиста Гарланда Никсона. Тот сообщил, что Зеленский собирается продать украинские земли крупным западным компаниям, в частности Blackrock и Goldman Sachs. Риттер назвал плодородный чернозем будущим Украины, отметив, что таким образом глава киевского режима лишает этого будущего свою собственную страну.

«Позор Зеленскому!», — с возмущением написал бывший разведчик.

По его словам, представители компании Blackrock не позволят хоронить погибших украинских военных на земле, которая стала их собственностью. Скотт Риттер пожелал успехов и здоровья российским бойцам, которые, по его мнению, являются единственными настоящими защитниками Украины.

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#россия
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Володин оценил вклад Путина в развитие России и поздравил его с днём рождения
Володин в поздравительной речи для Путина заявил, что президент спас Россию
07 октября 2023, 09:56

Фото: сайт Кремля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента России Владимира Путина с днём рождения, заявил, что он спас Россию, сделав её сильным государством. Поздравление опубликовано в Telegram-канале депутата.
Сегодня, 7 октября, президент РФ Владимир Путин празднует день рождения. Главе государства исполнился 71 год.

Володин отметил, что до прихода к власти Владимира Владимировича, Россия стремительно разрушалась, в экономике наблюдался упадок, а граждане были брошены, поскольку никакие социальные обязательства перед ними не выполнялись. 

«Владимир Владимирович спас Россию, сделал её сильной», – написал спикер Госдумы.

Также он отметил, что это осознают и на Западе. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель, стремясь развалить Россию, первым делом предпринимают попытки ударов по президенту.

В заключение своего поздравления Володин отметил, что единственным правильным путём в настоящее время станет консолидация вокруг Владимира Путина.

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Лукашенко оценил жизненный путь президента России Путина в день его рождения
Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения
07 октября 2023, 09:34

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравление в честь его 71-летия. В своем послании глава союзной республики назвал жизненный путь российского президента ярким примером беззаветного служения Отечеству.
Сегодня, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполняется 71 год. В послании в адрес главы российского государства, которое Лукашенко опубликовал на своем официальном сайте, отмечается его патриотизм, уважение к многовековым историческим и культурным традициям своей страны. 

Белорусский лидер также выразил уверенность, что традиционно открытые и доверительные отношения двух стран далее будут только укрепляться. Сотрудничество и интеграция государств послужат на благо народам России и Белоруссии. Лукашенко пожелал Путину здоровья, жизненных сил, поддержки друзей и близких в реализации многотрудных задач и достижении намеченных целей.

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В США испугались заявлений российских политиков
Reuters: США обеспокоены планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ
07 октября 2023, 09:05

Фото: istockphoto/RomoloTavani

Представитель Госдепартамента США заявил, что в ведомстве испытывают беспокойство по поводу намерения Москвы отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЯЗИ). Это стало реакцией на высказывание президента РФ Владимира Путина.
Ранее в своем выступлении в дискуссионном клубе «Валдай» российский лидер заявил, что Москва вправе повести себя зеркально по отношению к Соединенным Штатам, которые не ратифицировали документ. В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своем телеграм-канале, что Совет Государственной думы обсудит этот вопрос на ближайшем заседании.

Как сообщает агентство Reuters, в Госдепартаменте выразили обеспокоенность этим фактом и полагают, что такие шаги подвергают опасности международные нормы о запрете ядерных испытаний. Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что это вовсе не значит, что Москва немедленно возобновит ядерные испытания. Цель состоит лишь в том, чтобы быть в равном положении с США, которые подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ.

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Собянин: Летевший на Москву беспилотник сбит над Истрой
07 октября 2023, 08:51

Фото: istockphoto/aapsky

Силами противовоздушной обороны сбит беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону Москвы. Это произошло в 5:05 утра над территорией Истринского городского округа.
Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале, никто не пострадал, разрушений на месте падения обломков не обнаружено. В настоящее время на месте работают специалисты экстренных служб.

Как позднее уточнили в министерстве обороны России, беспилотник самолетного типа пытался атаковать объекты на территории Москвы и Московской области. Попытка террористической атаки была своевременно пресечена дежурными средствами ПВО. Технические службы выясняют последствия. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

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Республиканцы потребовали от президента США объяснить им стратегию по Украине
07 октября 2023, 08:29

Фото: istockphoto/rarrarorro

Республиканцы призвали президента США Джо Байдена сформулировать и озвучить американскую стратегию по поддержке Киева. Соответствующее письмо опубликовал на сайте комитета по иностранным делам Палаты представителей возглавляющий его Майкл Маккол (республиканец от штата Техас).
Его поддержал старший республиканец в таком же комитете Сената Джим Риш, представляющий штат Айдахо. Законодатели в письме выразили беспокойство по поводу того, что администрация главы Белого дома до сих пор четко не сформулировала стратегию по поддержке Украины. Маккол и Риш указали, что обещание Байдна поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется» не является стратегией.

Республиканцы также отметили недостаточно быстрый темп поставок вооружений Киеву. Кроме того, главы комитетов Сената и Конгресса попросили прояснить вопрос о якобы имевших место секретных контактах с Москвой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее по этому поводу отметила, что США пытаются выдать одну из дискуссий министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с американскими политологами, имевшую место на полях ООН, за некие секретные переговоры с политиками. Дипломат подчеркнула, что во время диспута обсуждалась международная политическая повестка, но ни о каком мирном плане по Украине речи не шло.

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Сектор Газа обстреливает Израиль ракетами
07 октября 2023, 08:07

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin

Из сектора Газа в сторону Израиля выпущены десятки ракет. Взрывы зафиксированы в северных районах Тель-Авива, а также в центральной части страны.
Там же, в центре Израиля, звучат сигналы тревоги. По сообщению корреспондента РИА Новости, в стране активизированы все системы противовоздушной обороны. Тель-Авив пока никак не ответил на агрессивный выпад со стороны сектора Газа. В армии Израиля сообщили о проникновении в страну террористов.

На этот раз обстрел начался неожиданно, как для военных, так и для тыловых служб. Как правило, израильтяне знают о возможных атаках и успевают к ним приготовиться. Служба тыла распорядилась открыть бомбоубежища на юге уже после первых прилетов. Пока есть данные о двух пострадавших. В канцелярии Беньямина Нетаньяху сообщили, что премьер-министр в ближайшее время проведет экстренное совещание с руководителями службы безопасности.

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Названы главные ошибки при покупке квартиры в новостройке
Эксперт по недвижимости Тумин заявил о рисках при приемке квартиры в новостройке
07 октября 2023, 04:04

Фото: iStock/Diy13

При покупке жилья на первичном рынке важно избегать определенных ошибок, подчеркнул директор рынков России и СНГ в fam Properties Валерий Тумин в разговоре с «Лентой.ру». Он выделил главные пункты, которые стоит учитывать.
Первой и наиболее распространенной ошибкой является покупка квартиры по завышенной цене. Иногда соблазнительные рендеры и изображения будущего жилья, созданные застройщиками, могут ввести в заблуждение. Поэтому приобретая новостройку, важно провести анализ цен на аналогичное жилье на вторичном рынке в том же районе.

Второй ошибкой, которую стоит избегать, это приобретение квартиры в еще несформировавшемся районе, где инфраструктура пока не развита.

Третьей важной точкой является тщательная проверка жилья при его приемке в новостройке. Если этот этап не проводится должным образом, можно упустить недочеты и дефекты, которые в будущем могут привести к серьезным проблемам и даже негодности жилья.

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На саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
Bloomberg: на саммите в Гранаде разразился дипломатический скандал
07 октября 2023, 01:57

Фото: сайт Кремля

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони вызвали дипломатическое недоразумение на неформальной встрече Европейского политического сообщества в Гранаде, Испания, сообщает Bloomberg.
По данным издания, Макрон и Мелони согласились провести встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком для обсуждения вопросов миграции. Премьер-министр Испании Педро Санчес считал, что это отвлекает внимание от официальных переговоров, которые велись под его руководством. В связи с этим, он, по сообщениям, отменил совместную пресс-конференцию с Сунаком, выразив свое недовольство.

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