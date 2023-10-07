Израиль заявил о готовности к войне

Фото: istockphoto/Ekaterina_Lin
Армия обороны Израиля после ракетных обстрелов со стороны сектора Газа заявила о состоянии готовности к войне. В опубликованном заявлении пресс-службы военного ведомства говорится о проникновении на территорию страны боевиков из анклава.
Начальник Генерального штаба в настоящий момент проводит оценку текущей ситуации и утверждает планы дальнейших действий Армии обороны Израиля, все подразделения которой приведены в полную боевую готовность. Премьер-министр Бентямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив для проведения экстренного совещания с руководителями силовых структур.
Читайте также:
Сектор Газа обстреливает Израиль ракетами
Focus: Германия закупит у Израиля системы ПРО Arrow 3
«Взаимные привилегии»: на что пошел Израиль ради безвизового въезда в США
Александр Бойцов