Израиль заявил о прекращении существования ХАМАС на севере сектора Газа

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Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС прекратил существовать как военная организованная структура на севере сектора Газа. Об этом сообщают РИА Новости.
«Оперативная боеспособность батальонов серьезно нарушена, и фактически военные структуры ХАМАС в северной части сектора Газа перестали функционировать организованно», — утверждают в ЦАХАЛ.Отмечается, что армия Израиля уничтожила командира противотанковой ракетной батареи ХАМАС. Кроме того, в сводке израильской армии указано, был убит бывший начальник военной разведки движения.
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