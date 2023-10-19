Израиль заявил об ударах по наблюдательному пункту «Хезболла»

Фото: iStock/Alexyz3d
Израильская Армия обороны (ЦАХАЛ) объявила, что были осуществлены удары вдоль границы с Ливаном. Главной целью атаки стал наблюдательный пункт движения «Хезболла», который использовался для запуска ракет в сторону израильской территории.
«В течение последних нескольких часов ЦАХАЛ провел удары по объектам, принадлежащим „Хезболлах“, вдоль ливанской границы. Эти меры были ответом на обстрелы, произошедшие в среду. Один из нацеленных объектов был наблюдательным пунктом, обращенным к морю, от которого осуществлялись запуски противотанковых ракет в направлении кибуца Рош-ха-Никра», - сообщили в официальном канале армии в Telegram.Читайте также:
Херш: Израиль пытается устроить подобие Хиросимы в секторе Газа
ЦАХАЛ ударила по жилому дому в Газе, неподалеку от больницы «Аль-Ахли»
Артем Кузьмин