Израиль заявил об ударах по объектам «Хезболла» в Ливане

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Армия Израиля объявила о проведении воздушных ударов по объектам «Хезболла» на территории Ливана.
«На данный момент Армия обороны Израиля осуществляет воздушные удары по объектам террористической организации „Хезболла“ в Ливане», — сообщила армия в своем Telegram-канале.В течение последней недели между «Хезболла» и Израилем происходили обоюдные обстрелы. В среду вечером армия Израиля заявила о регистрации девяти ракетных пусков с территории Ливана, из которых четыре были успешно перехвачены системой ПВО.
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