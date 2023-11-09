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Израиль ждёт от AP, Reuters, CNN и NYT объяснений действий их фотографов

09 ноября 2023, 18:06
Фото: istockphoto/Svetlana Dyachkova

Фото: istockphoto/Svetlana Dyachkova

Четыре стрингера «документировали ужасы террористов ХАМАС» после того, как те прорвались через забор на израильской границе.
ТАСС пишет, что глава Правительственной пресс-службы Израиля Ницан Чен требует объяснений от руководителей бюро AP, Reuters, CNN и The New York Times из-за публикации неправительственной организацией Honest Reporting данных о причастности фотографов перечисленных СМИ к событиям 7 октября. В этот день тысячи боевиков ХАМАС совершили нападение на Израиль из сектора Газа.

«Четыре фотографа, работающие на эти СМИ, документировали ужасы, творимые террористами ХАМАС после того, как они прорвались через забор на границе с Израилем. Они (фотографы) снимали убийства мирных жителей, издевательства над телами и похищения мужчин и женщин»,-сказано в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения 7 октября около 3 тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Всё это сопровождалось массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов. В заложниках оказались около 240 человек, среди них дети, женщины и старики.

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#израиль
#новости
#хамас
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Украинцы угрожают Потапу и Насте из-за вечеринки с россиянами
Дуэту «Потап и Настя» угрожают из-за видео с женой одного из «Иванушек»
09 ноября 2023, 17:48

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Украинские певцы Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских подверглись критике из-за видео с их отдыха в Дубае. Об этом пишет «Стархит».

По данным издания, украинские фанаты возмутились, что в компании дуэта оказалась жена солиста группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко Дарья. После чего на страницу Потапа обрушилась волна негатива с множеством угроз и требованием не возвращаться на Украину. Среди недовольных его поступком оказалась и певица Анастасия Приходько.

Кроме того, комментаторы пишут, что у Потапенко не должно быть возможности выезжать за пределы страны по артистической визе по личным делам.

Ранее сообщалось, что певица Алла Пугачева тайно записала альбом в России. Позже политолог Александр Ведруссов заявил, что посещение концертов певицы Аллы Пугачёвой в сложившейся ситуации для россиян является своеобразным оскорблением.

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В Чехии заявили, что переговоры между РФ и Украиной состоятся в следующем году
09 ноября 2023, 17:27

Фото: iStock/Konoplytska

Президент Чехии Петр Павел считает, что мирные переговоры между Россией и Украиной могут начаться в 2024 году.
«Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество. Время сейчас играет в пользу России», - рассказал Павел.

Кроме того, по его словам, Россия обладает более сильной мобилизационной базой для живой силы. При этом, выиграв время, Москва сможет восполнить и материальную базу. В этой вязи Павел отметил поставки в Россию из Северной Кореи в обход санкций.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но с украинской стороны инициативы нет. 

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#москва
#россия
#развитие
#поставки
#ек
#переговоры
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Турция обвинила Евросоюз в предвзятости и несправедливости
МИД Турции в ответ на доклад ЕК заявил о двойных стандартах членства в Евросоюз
09 ноября 2023, 17:09

Фото: istock / ffikretow

В Министерстве иностранных дел Турции заявили, что Европейский союз показывает неискренность, двойные стандарты и неискренность в переговорах с Анкарой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

«Доклад, подготовленный ЕК, сохранил несправедливые и предвзятые подходы к нашей стране. Это вызывает тревогу за будущее нашего континента, которому угрожает множество опасностей. Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения и несправедливую критику, содержащиеся в докладе» , — сказано в заявлении.
Как утверждают представители МИД, Евросоюз продолжает блокировать переговорный процесс о вступлении Турции в организацию. При этом, по словам собеседника, в самом союзе говорят, что согласованность Анкары с политикой Евросоюза в важных областях понижается.

Турция ждет «конкретных заявлений и действий со стороны Евросоюза, а не просто сухих слов о ее кандидатуре» в документации, подытожили в турецком МИД.

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#мид
#будущее
#турция
#заявление
#евросоюз
#ек
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Bloomberg: На Украине пытаются сгладить конфликт между Зеленским и Залужным
09 ноября 2023, 17:09

Фото: iStock/JARAMA

На Украине пытаются сгладить конфликт между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, об этом пишет Bloomberg.
«Помощники украинского президента пытались сгладить разногласия, возникшие между политическим лидером страны и ее высшим военным командующим после того, как генерал (Залужный) предупредил о «тупиковой ситуации» на поле боя», - прокомментировали ситуацию журналисты. 

В Bloomberg также отметили, что Залужный - более близкая к народу фигура, чем Зеленский. Поэтому, этот конфликт рискует ещё сильнее снизить популярность украинского лидера в рядах граждан страны.

Напомним, Валерий Залужный дал британскому изданию The Economist. В нём главнокомандующий заявил, что уже не надеется на положительный исход на театре военных действий для ВСУ.

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#конфликт
#владимир зеленский
#украина
#всу
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Запад предупредили о нарастающей военной мощи России
Express: Россия получит новое вооружение после выхода из ДОВСЕ
09 ноября 2023, 16:43

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

За выходом России из Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ) последует переоснащение российской армии большим количеством нового вооружения. Об этом в интервью Express сообщил эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир.
Он отметил, что Россия может значительно укрепить оснащение своей армии после разрыва договора времён Холодной войны. 

Также Фрир заявил, что выход России из ДОВСЕ – это символический шаг, показывающий напряжение в отношениях страны с НАТО. 

Фрир обратился к западным государствам с призывом отслеживать действия России, касаемо перевооружения, а также начать наращивать собственные расходы на оборону. 

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#россия
#военная техника
#договор
#нато
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Путин пошутил про отключившийся в ходе выступления в Казахстане микрофон
09 ноября 2023, 16:01

Фото: iStock/Eagletail Music

Президент России Владимир Путин пошутил насчёт отключившегося во время его выступления микрофона. Эта шутка привлекла внимание журналистов кремлёвского пула в Telegram.
Выступая перед журналистами по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, Путин рассказывал о поставках электроэнергии и транзите угля. После фразы «Есть вопросы, которые требуют определенного согласования и прояснения по цифрам. Мы готовы идти навстречу казахстанским...» речь Путина оборвалась, но уже через мгновение микрофон снова заработал.

«Не хотят. А нет, уже захотели. Как сказал, что готовы идти навстречу, сразу включили», – пошутил российский президент и добавил, что Россия действительно готова сотрудничать с Казахстаном. 

Напомним, что в четверг, 9 ноября, Владимир Путин приехал с рабочим визитом в Астану, где его встретил коллега Токаев. В ходе переговоров главы государств обсудили сотрудничество между странами, а также рассмотрели региональные и международные вопросы. 

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#владимир путин
#россия
#казахстан
#сотрудничество
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Reuters сообщил о «Яхонтах» в арсенале «Хезболлы»
09 ноября 2023, 15:40

Фото: РИА Новости

Reuters пишет о получении «Хезболлой» ракет «Яхонт» из Сирии. Они способны поражать военные корабли.
Ливанская группировка «Хезболла» в своём арсенале имеет противокорабельные ракеты П-800 «Яхонт», пишет Reuters, ссылаясь на свои источники. «Хезболла» получила данные ракеты из Сирии во время войны на стороне правительственных войск.

П-800 «Яхонт» - советские и российские сверхзвуковые противокорабельные самонаводящиеся крылатые ракеты. Дальность «Яхонта» — до 300 км, скорость достигает 750 м/с. Стартовая масса примерно 3 тонны. Изготовителем ракет является производственное объединение «Стрела» из Оренбурга. Ракета применялась во время войны в Сирии и боевых действий на Украине.

Reuters обратился с запросом в Кремль, желая узнать, как «Оникс» оказался в распоряжение «Хезболлы». Дмитрий Песков на это ответил, что у этих данных нет подтверждений.
 
«Мы не знаем, правда это или нет. Во-вторых, у нас нет такой информации», —сообщил Песков.
В 2007 году РФ и Сирия подписали контракт на поставку партии «Яхонтов». В 2010 году сообщалось, что контракт находится на стадии реализации. По данным издания, «Хезболла» сформировала впечатляющий арсенал, который включает противокорабельные ракеты. Пентагон серьёзно обеспокоен этой проблеме. ​

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#сирия
#сша
#россия
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Песков сообщил о переносе визита Аббаса в Россию
Песков заявил, что визит лидера Палестины Аббаса в Россию откладывается
09 ноября 2023, 15:31

Фото: Сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит президента Палестины Махмуда Аббаса откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пока не понимаем насколько <...> Контакты продолжаются. Точностей пока нет», — ответил Песков журналистам.
Ранее Песков заявлял, что агрессивная позиция коллективного запада в отношении России уже давно не секрет и она неоднократно демонстрировалась недружественными государствами. Но у РФ есть военная ядерная доктрина, в которой четко все прописано и она не менялась. 

Кроме того, представитель Кремля заявлял, что отношения России и Соединенных Штатов находятся на нуле и даже ниже этого нуля, но государства должны будут их восстанавливать, потому что именно они несут особую ответственность за стабильность в мире. 

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#дмитрий песков
#новости
#россия
#отношения
#рф
#палестина
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Прямую линию и большую пресс-конференцию Путина объединят
09 ноября 2023, 15:26

Фото: сайт Кремля

Мероприятие состоится в 2023 году, дата уже определена.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Прямая линия и большая пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие.

«Определились. Своевременно сообщим», - сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о дате проведения прямой линии.
«Это будет совмещенный формат. Да, это будет в этом году», - добавил Дмитрий Песков. 
Ранее сообщалось, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил президента РФ Владимира Путина в резиденции «Акорда», где сегодня состоятся российско-казахстанские переговоры. Владимир Путин по приглашению главы республики прибыл в Казахстан с официальным визитом. По итогам переговоров будут подписаны совместные документы.

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#владимир путин
#новости
#политика
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