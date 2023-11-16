Израильская армия бульдозерами снесла часть больницы «Аш-Шифа»

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) бульдозерами снесла часть больничного комплекса «Аш-Шифа» в секторе Газа, об этом сообщает Al Mayadeen.
«Оккупационные (израильские) силы снесли бульдозерами большие территории, прилегающие к родильному отделению больницы "Аш-Шифа», - прокомментировали ситуацию на телеканале.
Ранее в ЦАХАЛ также заявили о расширении операции на территории «Аш-Шифа».
При этом, в ЦАХАЛ продолжают утверждать, что все их действия направлены исключительно против ХАМАС.
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Евгения Парфентьева