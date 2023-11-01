Израильская армия ликвидировала главу противотанковых подразделений ХАМАС

Политолог, кандидат исторических наук Антон Бредихин заявил, что из-за большого число мигрантов из Ближнего Востока, Азии и Африки в Европе постепенно начинается процесс замещения населения беженцами совсем иной культуры, и спасением для европейских государств в этом смысле могут стать уехавшие из родной страны украинцы.