Израильская армия ликвидировала главу противотанковых подразделений ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации главы противотанковых подразделений палестинского движения ХАМАС Мухаммада Асара в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильской армии.
Уточняется, что ЦАХАЛ и Израильское управление по безопасности (ISA) участвовали в ликвидации главы противотанковых подразделений ХАМАС. В итоге израильский истребитель нанёс удар по территории, где в этот момент находился Асар.
Армия обороны Израиля в своём посте отметила, что Асар заведовал всеми противостанковыми подразделениями ХАМАС, которые находятся на территории анклава. Он регулярно производил командование подразделениями.
Ранее сообщалось, что план Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен лишь на 10%. Позднее политолог Алексей Макаркин заявил, что израильской армии вряд ли удастся в ближайшее время уничтожить ХАМАС. Единственное, что, по его мнению, можно сделать – попытаться исключить её власть на территории анклава.
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Армия обороны Израиля в своём посте отметила, что Асар заведовал всеми противостанковыми подразделениями ХАМАС, которые находятся на территории анклава. Он регулярно производил командование подразделениями.
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Анастасия Чинкова