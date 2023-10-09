Израильская армия нанесла удар по центрам ХАМАС в Газе

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Вооруженные силы Израиля нанесли массированный удар по стратегическим центрам ХАМАС в секторе Газа, об этом армия Израиля сообщила в своем Telegram-канале.
«Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит массированные удары по нескольким стратегическим центрам террористической организации ХАМАС в секторе Газа», - прокомментировали ситуацию представители ВС Израиля.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.
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