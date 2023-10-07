Израильская армия наносит удары по объектам ХАМАС

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла ряд ударов по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее, на фоне обстрелов со стороны Израиля, одно из подразделений ХАМАС, бригада «Аль-Кассам», сообщила о намерении запустить 150 ракет по Тель-Авиву.
Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.
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Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.
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Анастасия Чинкова