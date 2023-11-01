Израильская армия подошла к воротам города Газа

Фото: iStock/e-crow
Командующий дивизией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал Ицик Коэн заявил, что её силы находятся у входа в город Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.
Ранее посол России в Ливане Александр Рудаков оценил вероятность обострения конфликта между Израилем и Ливаном. По его словам ситуация разворачивается 50 на 50. Если столкновение с Палестиной будет стабилизироваться, то и во всём регионе будет наблюдаться более-менее спокойная ситуация. А если палестино-израильский конфликт начнёт разгораться ещё больше, то в него может войти Ливан.
Читайте также:
Военный политолог: Израиль может потерять суверенитет и стать игрушкой в руках США
Дипломаты договорились о ежедневной эвакуации иностранцев из сектора Газа
В Ливане назвали условие для вступления в конфликт в секторе Газа
Анастасия Чинкова