Израильская армия раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины

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Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал известную экоактивистку Грету Тунберг за поддержку Палестины в социальных сетях, в интервью для Politico.
По мнению Шаликара, любой, кто будет так или иначе отождествлять себя с Тунберг - может считаться сторонником терроризма.
Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.
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«Потому что то, что делает Грета, тем самым сейчас демонстрируя солидарность с сектором Газа, в то же время не говоря ни слова о массовой резне израильтян, показывает, что она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и «Исламского джихада», будто их и не существовало», - прокомментировал ситуацию представитель ЦАХАЛ.
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Евгения Парфентьева